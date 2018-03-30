比特幣Q1慘跌45% 市值蒸發逾1千1百億美元

2018 年首季，比特幣表現極為「慘烈」，價格狂瀉超過 45%，市值蒸發逾 1,100 億美元，慘況前所未見。

CNBC 週五 (30 日) 報導，CoinDesk 數據顯示，比特幣價格從 2018 年 1 月 1 日的 1 萬 3,412.44 美元，跌至 3 月 30 日的 7,266.07 美元，跌幅逾 45%。

2018 年迄今，比特幣市值已蒸發 1,149 億美元。

與過往同期相比，2018 年首季，比特幣創下最大跌幅，其次為 2014 年第 1 季，當時的跌幅近 38%。

自 2011 年至 2018 年，每年的第 1 季，比特幣跌多於漲，5 次下跌，3 次上漲，其中漲幅最大的 1 次，出現在 2013 年，當時漲幅達 599%。

2017 年，比特幣風光無比，在年底創下 1 萬 9,000 美元的歷史新高。

未料，2018 年不僅監管趨嚴，Google、Facebook、Twitter 也全面封殺加密貨幣相關廣告，一連串利空消息，使比特幣等加密貨幣慘遭拋售。

2018 年首季，加密貨幣總市值下滑逾 5 成，其中表現最差的是瑞波幣 (Ripple)，慘跌超過 74%。

由 CoinMarketCap 數據可得知，2018 年迄今，瑞波幣大跌超過 74%，市值分居 1、2 名的比特幣和以太幣，皆重挫 40% 以上。

台北時間週五晚間 9 點 19 分，Investing.com 數據顯示，比特幣價格下跌 6.8%，來到 7,002 美元。