〈鉅亨觀點〉樺漢出手併帆宣 鴻海集團進軍設備業目的有三

鴻海 (2317-TW) 集團旗下樺漢 (6414-TW) 今(30)日宣布，擬以每股 59 元公開收購帆宣普通股，最高預計收購 51.12% 股權，此案引起市場議論，此樁交易包含樺漢乃至母集團鴻海，目的為哪樁。

市場解讀，此案有三個可能目的，一是樺漢入股帆宣，是看好帆宣過去在面板、半導體廠廠務設備有很多經驗，尤其供應台積電 (2330-TW) 許多廠務產品，在工廠廠務上有很多豐富經驗，樺漢入股帆宣，可從此帆宣取得較多廠務設備專業能力，回頭提供母集團鴻海擴充面板廠所需。

尤其，鴻海目前在廣州與美國都有自製面板廠要蓋，其中美國廠成本壓力最大，因此若鴻海可有效減少廠務基本成本，做到無人工廠，對鴻海美國面板廠營運，將有更多獲利的機會。

第二，則是鴻海集團目前積極瞄準的大範疇，也就是工業 4.0 商機，其中設備製造領域，由於客製化程度很高，儘管鴻海旗下有京鼎 (3413-TW) 作為設備供應商，不過京鼎的專長是在廠務外，而對鴻海而言，目前一直尚未布局到廠務內的廠務設備相關，因此此次入股帆宣，等於是完成鴻海在設備產業布局的拼圖。

第三，根據樺漢董事長朱復銓的說法，帆宣在智慧工廠部分，有許多廠務相關生產經驗，此舉與樺漢目前瞄準面向相符合，樺漢看準未來工業物聯網商機，未來將有更多智慧工廠需求持續成長，而樺漢加快佈局，對未來的營運成長性將更具備助益。

樺漢此次布局，令市場大感意外，尤其是從最下游的工業電腦產業，往上佈局到半導體、面板設備業，外界普遍認為，整體布局仍不脫工廠生產、工業 4.0 的範疇，樺漢除了擴大自家營運面向，也是完善鴻海集團的工業 4.0 大布局，對鴻海集團而言都是正向加分的做法，不過鴻海集團旗下的設備廠如何分工，也有待後續密切觀察。