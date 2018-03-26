〈美中貿易戰有解〉2個原因 汽車及零組件業影響不大

美中貿易戰的火藥味濃厚，市場都在擔心與中國有密切供應鏈的台廠連帶受到衝擊，除了電子零組件外，汽車和零組件業者的後市也受到市場關注，業者指出，若是產品直接內銷中國市場，或是在台灣生產輸往美國，實際上暫不至於造成太大衝擊。

和大 (1536-TW) 去年銷美比重逾 70%，不過，和大董事長沈國榮指出，中美貿易戰開打後工具機和汽車零組件產品並不在加課關稅的範圍內，預料初期影響還不大。

智伸科 (4551-TW) 發言人林慈青則說明，近 4 成產品以大陸內銷市場為主，無太大影響，而約 2 成輸美產品實際上在去年下半年起，即開始被客戶要求提供原物料產地來源，由於生產原料多來自台灣和日本，也不會有太大衝擊，反而可望因雙邊的貿易堡壘而得利。

另外，由於台灣主要車商裕日車 (2227-TW)、中華車 (2204-TW) 和裕隆 (2201-TW) 納智捷轉投資中國事業體均以中國車市內銷為主，而零件來源日本、台灣和中國生產，若從國內整車廠的角度來看，美中貿易戰不會有明顯影響。

智庫機構元大寶華綜合經濟研究院指出，美國對中國祭出 301 條款是透過供應鏈、三角貿易兩大管道將負面影響傳遞給台灣，主要是以中國出口金額最高的電子零組件產業受創最深。