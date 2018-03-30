〈任天堂遊戲機熱銷〉Switch在日銷量破400萬台 旺宏等供應鏈營運有撐

任天堂遊戲機 Switch 銷售亮眼，連續 5 周銷量成長，更穩坐日本遊戲機銷售排行冠軍。法人看好，在 Switch 持續熱賣下，旺宏 (2337-TW)、原相 (3227-TW) 等供應鏈營運可望有撐。

任天堂上市以來持續熱銷，上周更寫下在日銷量突破 400 萬台的里程碑，旺宏唯讀記憶體 (ROM) 與編碼型快閃記憶體 (NOR Flash) 都打進 Switch 供應鏈，原相負責供應 Switch 感測器產品，法人看好，在任天堂 Switch 需求持續熱絡下，可望推升對供應鏈拉貨力道，同步帶動供應鏈營運增溫。

旺宏去年 ROM 占比達 25%，主要供貨給任天堂，今年底規劃量產 3D ROM 產品；而 NOR Flash 去年占比逾 5 成，今年持續拉升中高階產品比重，有助於提升毛利率表現。

旺宏去年獲利交出好成績，終結連 5 虧，去年第 4 季及全年稅後純益都創下 7 年高點，全年稅後純益 55.18 億元，每股純益 3.12 元，董事會決議配發 1.2 元股利，其中現金股利 1 元、股票股利 0.2 元，為 6 年來首度配發股利。

原相去年營運受惠任天堂遊戲機 Switch 熱賣，全年每股稅後純益攀 7 年新高，EPS 創近 7 年高峰。展望今年，除 Switch 銷量看增可望使其營運同步增溫外，原相幾乎全產品營收表現都可望較去年成長，今年營收有機會挑戰年增雙位數。