人行：將開展對虛擬貨幣整頓清理 比特幣跌破7500美元關口

據中國人行 (PBoC) 週四 (29 日) 發布的新聞稿揭露，週三 (28 日) 人行召開的全國貨幣金銀工作會議，討論到將開始對各類「虛擬貨幣」資產進行整頓清理，並啟動推行人行自己的虛擬貨幣研發。

人行副行長范一飛指出，人行高度重視並切實加強人民幣質量管控，開展大額現金管理，開展對各類虛擬貨幣的整頓清理，著力構建「五位一體」的反假貨幣工作機制，加強人民幣相關收藏品市場管理，切實維護人民幣流通秩序。

范一飛要求，人民銀行貨幣金銀系統要提高認識，主動作為，突出問題導向，積極開展工作創新，並密切與相關部門的溝通與協作，大力整治現金流通領域的亂象。

范一飛強調，中央銀行貨幣金銀工作在服務實體經濟方面有待持續深化，在改善服務民生方面有待切實推進，在防範化解風險方面有待全面加強。要紮實推進貨幣金銀工作深度轉型，持續改進紀念幣發行管理方式，深入推動鈔票處理中心業務和發行庫轉型，加大非標金銀查驗和貨幣史問題研究工作力度。

而受到人行將開始對各類「虛擬貨幣」資產整頓清理之影響，虛擬貨幣表現繼續疲軟，甚至週四 (29 日) 晚間 18 時許，比特幣兌美元更是跌破了 7500 美元關口，暫報 7485.3。

比特幣兌美元日線走勢圖 圖片來源：investing.com

據《CNBC》報導，如下圖所示，比特幣目前正朝著「死亡交叉」發展，因比特幣 50 日移動平均線正準備向下貫穿 200 日移動平均線，當 50 日均線低於 200 日均線時，技術分析師通常視為利空信號。

TJM Institutional Services 分析師 Jim Iuorio 表示，將技術線圖用於比特幣走勢時，必須先清楚一點，就是比特幣沒有太長的歷史來做驗證。目前來看，比特幣一直穩定下跌，而投資人也該警覺可能出現死亡交叉。