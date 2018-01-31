拚坐大電動機車產業 Gogoro換電系統不收授權金

經濟部工業局日前宣布將採用 Gogoro 電動機車做為公版規格來建置電動機車電池充換站，被外界質疑為圖利單一廠商，也讓台灣其他機車業者相當不滿，對此， Gogoro 創辦人陸學森今 (31) 日首度正面回應，Gogoro 的換電系統非常開放，專利授權金全免。

陸學森指出，的確有和其他機車大廠討論過相關議題，也都是由自己出面，所以可以發誓，不曾有過任何要收取使用 Gogoro 換電系統權利金的發言，很歡迎其他業者加入。

不過，若其他機車廠商要加入使用 Gogoro 換電系統，仍必須向 Gogoro 購買充電控制元件、電控系統等硬體，Gogoro 並未透漏這些硬體費用。

陸學森強調，希望有更多廠商一起加入，將電動機車產業做起來，尤其在台灣，個人電腦、手機可以形成一個完整的供應鏈，為何電動機車卻不能。

Gogoro 開賣至今 2.5 年，已累積超過 5 萬名車主，目前每日換電超過 3 萬次，Gogoro 行銷總監陳彥揚表示，過去 2 年銷售均倍增，去年共銷出 3.5 萬台，力拚今年也可望維持倍增的成績。

不過，Gogoro 並不透露目前銷售機車和換電的營收占比，僅指出，兩項都是主要的營收成長來源。

Gogoro 今日發表全新車款 Gogoro 2 Deluxe，希望以更具個人風格和具質感的外觀造型，吸引更多年輕族群加入。