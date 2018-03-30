中國國務院傳批准中船集團與中船重工合併案

彭博社報導指出，根據熟知內情的消息人士透露，中國政府正在研究合併國內前兩大造船企業的計畫。由此誕生的行業巨頭將使韓國造船企業相形見絀。以相關消息未公開要求匿名的消息人士表示，中國國務院已原則上批准中國船舶工業集團與中國船舶重工集團合併事宜。這兩家公司的合計營收至少為 5,080 億人民幣 (810 億美元)。



消息人士表示，因諸多細節有待相關部委及監管部門敲定，此次合併還可能有變動。兩公司旗下有在上海和香港上市的附屬公司。



國務院國資委、中船集團與中船重工各自的代表，沒有回覆彭博尋求評論的傳真或電郵。



合併後企業的營收，將是按市值計世界三大造船企業 - 韓國現代重工、大宇造船海事工程和三星重工合計年營收的兩倍多。中船集團與中船重工於 1999 年 7 月成立，當時旨在提升中國軍工企業的競爭力與效率。



這兩大集團，包括子公司在內，截至 2 月份的未完成訂單為 1,040 萬修正總噸位，相當於市場總量的約 13%。據 Clarkson Plc 的最新報告，韓國現代重工持有 772 萬噸未完成訂單。



兩家集團都參與設計和建造中國海軍的航空母艦，中船集團還計畫設計和建造郵輪。



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