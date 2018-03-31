中國3月製造業景氣升溫 加速擴張

中國國家統計局 31 日公佈官方製造業採購經理人指數（PMI） 51.5，優於預期，且較 2 月增加 1.2 個百分點，中國製造業景氣呈現穩中回溫；統計局同步發布非製造業 PMI 54.6，與上月持平；綜合 PMI 為 54，前值 52.9，顯示中國企業生產活動進一步擴張。

統計局公佈顯示，中國 3 月官方製造業 PMI 為 51.5，預期值為 50.6，前值為 50.3，連續 20 個月站穩榮枯線上方。





中國官方製造業 PMI 指數（圖：中國商務局）



分析師指出，外貿形勢向好，進出口雙雙回升，帶動供需更趨活躍，且產業結構優化升級，供給質量提升；企業採購力度加大，購進價格指數走穩。

分企業規模看，大型企業 PMI 為 52.4%，比上月上升 0.2 個百分點，繼續位於擴張區間；中、小型企業 PMI 為 50.4% 和 50.1%，分別比上月上升 1.4 和 5.3 個百分點，位於臨界點之上。



從分類指數看，在構成製造業 PMI 的 5 個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

同時公佈的中國 2 月官方非製造業 PMI 公佈值為 54.8，預期值為 54.6，前值為 54.4，非製造業總體延續平穩較快的運行格局。

分行業看，服務業商務活動指數為 53.6%，雖比上月小幅回落 0.2 個百分點，仍高於上年均值，服務業保持穩步擴張。

從行業大類看，鐵路航空運輸業、電信衛星傳輸服務、互聯網、貨幣金融、保險業等，商務活動指數均位於 55.0% 及以上的較高景氣區間，表現出較強的擴張勢頭。

另外，餐飲業和房地產業商務活動指數位於臨界點以下，業務總量回落；建築業商務活動指數為 60.7%，比上月上升 3.2 個百分點，建築業生產經營活動明顯加快。