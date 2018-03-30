美國3月密西根大學消費者信心指數終值創逾十四年新高 美元跌幅收窄

本周四美國密西根大學公布的調查結果顯示，美國 3 月密西根大學消費者信心指數終值 101.4，與初值 102 一道創 2004 年 1 月以來最高，2 月終值為 99.7，曾是 2004 年以來次高位。

反映消費者對自身財務狀況評估的現況指數 3 月終值 121.2，略低於初值的 122.8，但高於 2 月終值 114.9。

此外，3 月消費者預期指數終值 88.8，初值 88.60；2 月終值 90。1 年通膨預期終值 2.80%，初值 2.90%；2 月終值 2.70%。5 年通膨預期終值 2.50%，初值 2.50%；2 月終值 2.50%。

美國 3 月密西根大學消費者信心指數創 2004 年以來終值新高，得益於美國勞動力市場強勁、且增長預期抵消人們對川普關稅和股市波動性的擔憂。這凸顯出，川普減稅和一次性獎金幫助美國消費者改善信心。美國密西根大學消費調查主管 Curtin 表示，消費者仍然對其未來工作和收入前景有信心。

消費者信心指數是反映消費者對美國經濟信心強弱的指標。若消費者信心上升，債市通常視之為利空，價格下跌，股市則視之為利多。

美元指數在數據發布後跌幅收窄，重返 90 關口上方。

『新聞來源／華爾街見聞』