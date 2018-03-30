眾達-KY去年EPS 5元 下半年營收可望衝高

光通訊廠眾達 - KY(4977-TW) 公布去年財報，營收創新高，但是受到業外認列 CB 評價損失和公司債折價攤銷影響，全年每股稅後純益 5 元，低於 2016 年的 6.04 元。展望今年，眾達 - KY 表示，32G 單通道光收發模組出貨，第 2 季起將回到去年水準，下半年可望續強創高。

眾達 - KY 去年營收首破 20 億元大關，來到 20.67 億元，年增率 6.7%；毛利率 27.7%，略低於 2016 年的 28.4%；營業利益 3.16 億元，年增 3.6%；稅前盈餘 2.85 億元，年減率 13%；稅後純益 2.83 億元，年減率 15%，每股稅後純益 5 元，低於 2016 年的 6.04 元。

眾達 - KY 表示，若排除 CB 評價損失和公司債折價攤銷影響，去年稅後純益為 3.6 億元，每股稅後純益可達 6.37 元，稅後純益及每股稅後純益的年增率分別為 8.7% 及 7.5%。

至今年 3 月底，眾達 - KY 表示，CB 轉換率約 41%，CB 轉換增加除將減少評價損益對本業損益金額影響，債券轉換為普通股股票時也會增加資本公積股票溢價金額，對公司盈餘分配也有助益。若 CB 於 2018 年間全數轉換完畢，對 2018 年損益將降到最低。

展望今年，眾達 - KY 看法維持樂觀，主力產品 32G 單通道光收發模組主要應用的儲存區域網路市場，在北美主要客戶博通陸續購併 Brocade 與 Emulex 公司後，將持續展現強勁成長動能，估第 2 季起，32G 單通道光收發模組的出貨表現，將回到去年水準，下半年起有創新高的機會。

另外眾達 - KY 也指出，3 月中甫結束的全球光通訊大展 2018 OFC 展，已可見巨量資料處理中心 (hyper data center) 因應頻寬需求激增而加速容量擴充建置速度的明確態度，企業 IT 設備雲端化及影片的爆炸性成長是主要推力，加上 5G 通訊、無人車等未來應用的成熟，將可進一步推升頻寬需求。