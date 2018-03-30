台股盤中─蘋概三雄領軍漲逾百點 收復月、季線關卡

受美股大漲激勵，台股今 (30) 日開盤跳空上漲，在權值股台積電、大立光和鴻海等蘋概三雄領軍下，盤中上漲逾百點，最高來到 10969.22 點，接連收復月線和季線關卡。分析師表示，逼近清明連假，投資人仍需嚴防長假前賣壓出籠，操作上避免過度追高。

觀察盤面個股表現，美科技股回穩，台股蘋概三雄大立光、台積電均漲逾 1%、鴻海則有去年獲利亮眼利多加持，上漲逾 2%。而小米自去年下半年以來攜手聯發科進行 P60 晶片新機研發計畫，市場傳將採用新晶片用於新機中，激勵手機晶片供應廠商聯發科今日股價上漲近 4%。

統一去 (2017) 年交出亮麗成績，稅後純益 398.45 億元，每股稅後純益達 7.01 元，均創歷史新高，今日股價以 68.9 元開高走高，漲幅逾 1%。

新光金昨日法說會公布去年財報，稅後純益 112.2 億元，年成長 120%，每股稅後純益 (EPS)1.05 元，股價走勢也強勁，上漲逾 4%，最高來到 11.55 元。

金控股部分，中信金漲逾 1%、兆豐金、國泰金、富邦金、日盛金、開發金、華南金均漲近 1%；台新金則受到董監改選消息干擾，股價呈現下跌。

分析師表示，時間逼近清明連假，研判賣壓將在周六 (3/31) 至下周一 (4/2) 最大，投資人留意中小型股可能出現的震盪，操作應避免過度追高，以展望佳、具有業績、法人進場且位階較低的類股操作為主。