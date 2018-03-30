「石油人民幣」的時刻：當金價有所控制 即一觸即發？

《ZeroHedge》報導認為，在石油美元（petrodollar）下滑至第 2 順位前，市場還需做一些準備。財經名家 Escobar 提道，以人民幣計價的未來原油合約將是轟動未來金融市場的事件，而這個推動者將會是由全球最大原油進口國來建立。

為了推動人民幣原油，中國自 2012 年便開始計劃使用人民幣來做原油的交易。上海能源交易所 (INE) 於 3 月 26 日推出的首檔以人民幣計價的原油期貨銷量也相當樂觀。

儘管如此，布蘭特原油自 2015 年以來也首次飆升至每桶 71 美元。西德克薩斯中質原油（WTI）也達 3 年來的最高水位每桶 66.55 美元，雖然後來回落至每桶 65.53 美元。

WTI 原油價格趨勢圖

一系列人民幣原油的「第一次」也在本週呈現，包括海外投資者首次能夠進入中國商品市場等。重要的是，除了現行被接受為存款和結算貨幣的美元以外，在不久的將來，一籃子的貨幣也能被接受為存款結算貨幣。

但是，Escobar 仍認為人民幣取代美元在原油市場並非如此快速。在此發生之前，中國的貿易夥伴需能夠將人民幣兌換成黃金，而不必將資金存入中國資產或將其轉化為美元。因為一些面對美國經濟制裁的出口商，如俄羅斯、伊朗、委內瑞拉，這些國家才能通過以人民幣兌換黃金的方式，來避免美國的制裁。

除了一帶一路外，北京需涉及的事項包含了沙國 Aramco 的股票首次發行 IPO、及鞏固其能源進口最大國的地位。去年 10 月，中國推出了兩種貨幣的支付系統 - 人民幣和盧布（俄羅斯貨幣），這也將適用於中國購買俄羅斯石油等用途。

市場分析，人民幣在短期內可能引發的是美國國債和債券市場下一輪的危機加速，這也將威脅到全球的金融模式。北京制定了一項超長期計劃，當可完全控制實體黃金市場時，則是人民幣石油啟動的「黃金時間」。