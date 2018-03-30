中國企業赴美上市潮再起 但近日股價表現不如人意

儘管華盛頓與北京間的貿易戰升級，並沒有消減中國企業希望在美國上市的興趣。

據《CNBC》報導，Renaissance Capital 數據顯示，過去 3 個月，在美國 IPO 的公司中，中國企業就占了 5 分之 1，是過去 3 年以來最多的一季。這些公司多數是在美國較不知名、規模較小的公司。

尚德在線教育科技 (Sunlands Online Education) 23 日在美國 IPO，財務長 Yipeng Li 表示，做為美國上市公司，吸引中國網路企業的頂尖人才會更容易。

Li 表示，他們相信，在美國上市也能夠顯示公司的真正價值。尚德 (STG-US) 周四下跌近 13.3%，當前市值約 15 億美元。

Renaissance 數據顯示，第 1 季共 8 家中國公司在美上市，融資 33 億美元，最高的是愛奇藝 (IQ-US) 的 23 億美元融資。

更多的中國企業還在路上。代理這類上市業務的 Marcum Bernstein＆Pinchuk 公司高層 Drew Bernstein 表示，他現在手上就有 6、7 家中國公司想赴美 IPO，他可能會接受其中至少 4 件以上。

另一方面，中國正希望海外公司「回歸」，鼓勵大型企業透過「中國存託憑證」或稱「CDR」系統，回到中國上市。

摩根士丹利股票策略師在近日的報告中指出，根據當前的發展， CDR 可能會在下半年推出。

Renaissance Capital 的 Kathleen Smith 指出，到目前為止，科技股在美國市值仍能獲得較高的估值，因此未來還將見到更多中國企業進入。但由亞洲市場的演變，長期來看，中國企業回到當地上市場相當合理。

儘管多家公司急於搶進美國 IPO，不過到目前為止，這些公司股價表現並不好。尚德本周已經下跌近 25%，以動畫視訊為主的嗶哩嗶哩 (Bilibili) (BILI-US) 周三 IPO，但股價挫 2.1%，周四亮相的愛奇藝，上市首日也大跌 13.6%。

紀錄片〈中國喧囂 (The China Hustle)〉上周五上映，片中警告投資人，美國養老基金和退休基金至少損失了 140 億美元在中國股票，這些中概股根本是詐騙。