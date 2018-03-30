網貸平台點融引入中合擔保 推第三方風險保障計劃

中國對現金貸的整頓令外界對網貸業風險的擔憂上升。渣打銀行(02888-HK)參股的網貸平台點融網近日引入國內投資規模最大的擔保機構之一中合中小企業擔保股份有限公司，為點融網上撮合完成的交易，推出第三方風險保障計劃。

據公司新聞稿，新的風險保障計劃由中合擔保發起設立，並由存管銀行監控資金流向。當借款人無法履行還款義務時，將由中合擔保以風險保障金專項賬戶資金，向對應的出借人進行本息賠付。賠付後中合擔保將向借款人進行追償，追償所得款項在扣除費用後，歸入該專項賬戶。

中合擔保是國務院利用外資設立擔保公司的試點項目，目前註冊資本達71.76億元人民幣。其外方股東包括摩根大通集團(JPM.N)和西門子（中國）公司，中方股東包括寶武鋼鐵集團、中國進出口銀行、海航資本集團、天海投資(600751-CN)等。

點融網近年來發展較快，先後獲得老虎基金、渣打銀行、中國互聯網金融科技基金等機構投資，2015年8月渣打等共同向點融投資2.07億美元，創下當時國內P2P業內最大單筆融資紀錄。今年1月其宣布獲得7,000萬美元新融資，投資方包括日本綜合金融服務集團歐力士(8591.T)和中信證券(600030-CN)旗下中信裏昂。(路透上海)

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