李長榮集團榮科本季營收可望持平 最快Q2掛牌上市

李長榮集團旗下電解銅箔供應商榮科 (4989-TW) 申請上市案，已獲證交所上市審議會審查通過，最快可望在第 2 季或第 3 季掛牌交易。法人估該公司首季營收可望維持去年第 4 季 9.64 億元水準。榮科上市案是由元大證券擔任主辦券商。

榮科主要產品為高良率利基型銅箔，目前每月產量約 1000 噸，2017 年銷售量約 1.1 萬噸，該公司產品去年銷售應用在電動車鋰電池製程占營收約 3-4 成，其他並應用於 PCB 上游的銅箔基板生產；同時，該公司在今年並將以生產去瓶頸方式小幅擴張產能。

榮科去年營收 37.74 億元，年增 25.95%，榮科去年前 3 季財報營收 28.1 億元年增 31.58%，毛利率 24.37%，年增 112.85 個百分點，稅後純益 4.73 億元，年增 2.1 倍，每股純益 3.38 元。

法人指出，榮科銅箔產品已打入美、中、韓等國手機供應鏈，受惠全球電動車產業蓬勃發展，帶動鋰電池產業成長，因此營收與獲利大幅提升。榮科的 1 月營收 3.57 億元，月增 11.8%，年增 10.55%，而在目前國際銅價上漲同時，榮科產品也進行反映銅價的上漲，預計第 1 季的加工費及營收維持於去年第 4 季的水準。

榮科上市上市案已獲證交所上市審議會審查通過，目前待取得交易所董事會的上市核准函後，再進一步進行相關上市承銷作業。