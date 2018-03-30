台灣青壯年投資台股 從三類標的下手

金管會副主委鄭貞茂曾說「年輕人不買股是重大危機」，對於年輕人參與股市的現況，金管會已完成相關的態樣統計，據統計顯示，台灣青壯年投資台股，明顯從零股、權證、ETF 下手，20-40 歲投資這些標的之占比大約達 3-5 成。

金管會以統計數據呈現年輕人目前參與國內股市的風貌，首先，若以零股交易人數來看，21 歲至 30 歲占 8.03%，31 至 40 歲占 19.5%，合計占 27.5%，倘若再加上 20 歲以下投入零股交易的，大約年輕人買零股的占比，已達 3 成之多。

至於 40 至 47 歲的年齡層，為期貨主力，可能是由於已經在市場有一定的股票投資經驗，足以因應風險程度較高的期貨操作。

除了零股之外，以小搏大的權證，以及 ETF 的投資，也處處可見年輕人的身影。若以金管會的統計觀察，21 至 30 歲的投資者占比 13.54%，31 至 40 歲的投資者占比 33.34%，兩者合計占權證投資人口比重已將近 5 成。

而在 ETF 方面，21 至 30 歲的投資者占比 9.31%，31 至 40 歲的投資者占比 22.99%，比重亦超過 3 成，由此也可看出台灣年輕人參與台股的偏好。

金管會表示，顯示不少台灣年輕人在初步接觸台灣股票市場時，會從花費金額較小、成本較低、或是風險屬性較低的股票入門。