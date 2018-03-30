【大昌投顧】盤前分析－傳產類股生技、風力發電相關等表現較佳



◆盤勢分析

1. 台股昨日開低震盪，全球股市依舊未見明朗化，指數整理在所難免，盤中雖翻紅，但尾盤壓抑走跌，終場以下跌 19.74 點作收。短線上月線趨勢向上，能否快速站回，對盤勢相較有利，不過多方缺口並未完全回補，台股相對國際股市抗跌，籌碼面外資連二賣，能否重返挹注台股動能，需觀察。

2. 櫃買指數相對強勢，整體較為強勢，月線依舊為目前支撐關鍵區，因此維持看法不變，在前高點與月線區間震盪整理，中小型個股反彈較為強勁，但會漲跌分歧。

3. 金融指數走跌，整體也相對弱勢，整理時間恐拉長。電子指數受美國科技股影響，因此近期美國科技動盪劇烈，需留意，影響著電子股走勢，而強勢族群有被動元件、遊戲、IC 設計等。傳產類股則由生技、風力發電相關等表現較佳。

4. 台經院於 3/29 公布 2 月台灣製造業景氣燈號，從前一個月代表平穩的綠燈急轉直下，一口氣掉到代表衰退的藍燈，是去年 6 月以來亮出的第一顆藍燈，由於 2 月工作天數受農曆年假影響，相對下滑幅度較大。

5. 據金融時報報導，在各大企業掀起併購浪潮的推動下，超過 50 億美元的大型併購案數量改寫歷史紀錄，使得全球企業今年第 1 季併購總金額可望創下逾 1.2 兆美元新高。

