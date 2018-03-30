央行：開展對各類虛擬貨币整頓清理

3月28日，央行召開2018年全國貨币金銀工作電視電話會議。會議全面總結了近年來貨币金銀工作取得的成績，深入分析了當前的形勢與挑戰，并就2018年重點工作作出部署。

央行副行長範一飛指出，當前貨币金銀工作面臨新挑戰，傳統業務環境發生重大改變，數字經濟發展、支付手段多樣化和公衆用鈔習慣變化等對人民币發行流通産生了深刻影響。央行貨币金銀工作在服務實體經濟方面有待持續深化，在改善服務民生方面有待切實推進，在防範化解風險方面有待全面加強。

範一飛強調，2018年要紮實推進貨币金銀工作深度轉型，不斷提升服務實體經濟水平。一是進一步加大改革創新力度，紮實推進央行數字貨币研發，持續改進紀念币發行管理方式，深入推動鈔票處理中心業務和發行庫轉型，加大非标金銀查驗和貨币史問題研究工作力度。二是着力提升現金服務水平，做好第五套人民币提升相關工作，持續提高現金服務水平，不斷完善現金服務基礎設施。三是從嚴加強内部管理和外部監管，開展大額現金管理，依法合規構建現金清分企業監管體系，開展對各類虛擬貨币的整頓清理，着力構建“五位一體”的反假貨币工作機制，加強人民币相關收藏品市場管理，切實維護人民币流通秩序。

此外，範一飛要求，商業銀行要充分發揮現金投放和回籠的樞紐作用，進一步做好普通紀念币發行工作;進一步加強現金分析，提升現金管理水平，強化大額現金管理，切實保障群衆小面額人民币需求;進一步加大反假貨币工作力度，加強内控管理，不斷提升從業人員和現金機具假币堵截能力。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)