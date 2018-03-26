大同醫護取得Omnicell智慧藥櫃銷售權 切入eICU 智慧城市展秀成果

大同 (2371) 旗下智慧醫療子公司大同醫護傳佳音，轉投資安欣好耀今年取得全美市占率第一的 Omnicell 智能藥櫃銷售權，並將於本屆智慧城市展展出。2018 年「智慧城市論壇暨展覽」預計週二 (27 日) 開展，大同醫護將展出智慧居家氧氣治療的全新服務，亦投入「智慧醫療展區」(SHE)展示全新的智慧加護病房 (eICU) 主題概念。



大同醫護指出，在全球人口老化的浪潮下，該公司透過新科技，推出訴求縮短耗時、兼固品質、提升素質的最佳解決方案，今年展出三個產品，都跟時間密切關聯，包括「智慧藥櫃」、「智慧居家氧氣治療 Smart Hot(Hot Oxygen Therapy)」以及智能重症照護系統。



該公司表示，今年旗下轉投資安欣好耀取得全美市占率第一的 Omnicell 智能藥櫃的銷售權，Omnicell 自動化藥品管理系統可藉由遠端完成配藥作業，自由選用不同規格的智慧藥櫃，不僅可自動記錄並追蹤藥品流向，還能進一步協助護理師取藥及返還藥品、幫助藥師執行藥品庫存管理作業，避免藥品呆滯過期，以提高患者用藥安全、醫護人員工作效率。



智慧居家氧氣治療則將氧氣機透過藍牙與 App 結合，讓使用者可用更輕鬆的方式操作機器，即時且自動的記錄氧氣濃度、氧氣流量、及使用時間等重要資料，讓患者在回診的時候可以主動提供給主治醫師，做為氧氣治療評估的一項重要依據，改善患者治療的成效。



至於加護病房患者狀況瞬息萬變，更是與時間賽跑，醫師須在最短時間獲得病患資訊、進行診斷與處置，因此「時間」在醫療領域中，是一項極為重要的關鍵因素，能夠及時收集完整資訊、資料自動拋轉彙整，並提供自動判讀警示。此將於智慧醫療展區完整呈現，說明如何藉此有效地縮短醫護人員的平均反應時間，大幅改善工作效率及提高病人安全。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』