日本人氣蔦屋書店進駐 帶動潤泰新「潤泰京采」聯開案買氣

日本東京代官山人氣蔦屋書店 TSUTAYA BOOKSTORE，繼去年 11 月 24 日進駐 CITYLINK 松山貳號店後，今 (29) 日第二家 CITYLINK 內湖店正式開幕，為潤泰新 (9945) 內湖捷運站聯合開發案「潤泰京采」，增添人文藝術色彩。除了 TSUTAYA BOOKSTORE 的書香，日本 CAFE COMPANY 也首度來台，引進 WIRED CHAYA 茶屋台灣一號店，將成為「潤泰京采」垂直微型城市中的美食新亮點。



董事長簡滄圳指出，「潤泰京采」聯開案目前已銷售六成，只剩下四成未售，一坪開價 82-90 萬元，因日本人氣蔦屋書店的進駐，成功吸引市場買氣；緊接著



松山「潤泰代官山」案也將於 5 月推出，該案將是一個地上權案，可提供一個除了買房及租房外的第三種選擇，有該案將有 70 年的使用權，租金依年度打七折，可售 99 戶。



此外，潤泰「雙子星」海砂屋重建案，預計今年下半年公開，預計有 24 戶可對外銷售，目前預約人數已達 100 組，該建案是 18% 超低公設比，僅 36 坪、42 坪兩種坪數，因大部分是原住戶，可銷售戶數甚少，簡滄圳認為，該案可能未公開即已銷售完畢。



簡滄圳表示，潤泰首度在「潤泰京采」聯開案、捷運內湖站及內湖 CITY LINK，引入垂直微型城市新概念，集合家庭生活、綠化休閒、商務辦公、軌道交通、咖啡閱讀、社交共享等不同的功能，營造全新的城市空間。



21 世紀的改變，垂直城市再躍升，OECD 人口統計 2050 年人口將達 98 億人，但 2010-2020 年，台灣、日本、中國等國家將朝向高齡及少子化，人口往城市集中，優雅的高齡族群浮現，這個族群對於 3C、書香、人文的需求，將促使城市的風貌也將隨之改變。



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