台灣生技月7月18日南港開展 廣邀東南亞公協會及國際創投來台

生技業年度盛會 2018 台灣生技月將在 7 月 18 日於南港展覽館登場，台灣生技月籌備會主任委員、台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙表示，今年將擴大邀請東南亞公協會及國際創投基金來台參訪，將台灣生技產業能見度推向國外。

李鍾熙表示，台灣生技產業發展正面臨一關鍵的轉捩點，若不能在此時加把勁把產業擴大，就會面臨邊緣化的危機，因此特別希望借重今年生技月，推升台灣生技產業的能量及資源，籌委會也特別結合製藥協會、生醫推動小組及新藥研發協會共同合作，擴大邀請東南亞生醫業、國際投資機構來台與會。

展覽方面，李鍾熙指出，將由一個樓層擴大為兩個樓層，不僅擴大展區，也將依專業分區於一樓及四樓舉行，其中四樓展區聚焦「生技醫藥與醫材」等生物科技、一樓則以「美容保健」為主，已吸引中、日、韓、澳、德、瑞、美等超過 25 間國外企業確定來台參展，目前仍在徵展中，預計將有超過 600 間廠商，展出超過 1400 個攤位。

其中 7 月 18 日登場的亞洲生技商機高峰論壇 (BioBusiness Asia Conference，BBA) 將從 2 天擴大成 3 天，議題聚焦創業、投資議題，精準醫療及 AI 應用在藥物開發等議題，並有超過 40 家國內外公司進行公司展望說明會。

2018 台灣生技月包括生技大展、亞洲生技商機高峰論壇、一對一商機媒合會、公司展望說明會、東南亞新興市場商機論壇、大中華兩岸生技醫藥產業合作論壇及午餐會等活動。此外，由台灣生物產業發展協會主辦一年一度的「傑出生技產業獎」也會在生技展開幕時舉辦頒獎典禮。