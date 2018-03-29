〈新光金法說〉今年備妥200億元再加碼台股 集中三類型股票

新光金 (2888-TW) 今 (29) 日舉行法說會，去 (2017) 年營運繳出好成績，主要是投資績效亮麗，包含布局高殖利率股票及海外固定收益，其中在台股投資加碼 600 億元，鎖定類債券股票；今年將搶搭升息列車，備妥 200 億元準備再加碼台股低波動、高殖利率及類債券的股票，如電信股中華電 (2412-TW) 等。

新光金去 (2017) 年合併稅後純益為 112.2 億元，年成長 120%，每股稅後純益 1.05 元。合併股東權益年增 15%，至 1559.7 億元，每股淨值為 13.87 元。新光金 CAR 為 117.7%、新光人壽 RBC 為 257.4%、新光銀行 BIS 為 13.1%。

新光金董事會日前也公布，今年接軌 IFRS 9 後，新光金淨值從 908 億元，增加 194 億元，躍升到 1102 億元，淨值破千億元。

雖然去年外匯市場大幅波動，導致新壽匯兌避險成本增加至 1.55%，排除出售國外股票產生的匯兌損益為 1.29%，外匯價格變動準備金額到去年底為 25.5 億元，到現在還有 22.4 億元，去年投資報酬率仍較前年提升 12bps，達 3.92%。新壽表示，中長期避險成本控制在 100-150 點。

新光人壽去年投資亮眼，透過布局高殖利率股票及海外固定收益，避險前經常性收益率提高 8bps 至 3.98%。

新壽去年國內外現金股利有 105 億元入袋，遠優於 2016 年的 78 億元，預期今年現金股利可望更上一層樓達 120 億元。

其中，海外固定收益比起 2016 年底增加 9.3%，主要配置於新興市場美元計價公債及國際版債券，國際板部位目前有 4000 多億元；去年海外固定收益避險前平均息收報酬率達 4.73%，公司債部位皆為債信穩定的公司，包括：電信、消費、公用事業及金融等產業，以分散分險。

展望今年，新光金財務長徐順鋆表示，今年 6 月台灣可能會升息，也很期待並認同升息，台灣現在景氣綠燈，美國今年要升息 3 次，資產配置今年期待搭配升息來投資，去年在類債券股票增加 600 億元，今年會再加碼 200 億元，鎖定台股中的低波動、高殖利率的股票，預期對經常性收益有所助益。

新光金投資長袁宏隆表示，美國十年公債上升 40 個點，股市方面繼續投資類債券股票，例如電信股中華電信，不只有息收，也有資本利得，對新壽來說是有利的。

除股債投資，新壽去年不動產租金收入 38 億元，與前年持平，略低於 2015、2014 年的 42 億元。

面對今年不動產投資，徐順鋆表示，新壽位於大台北地區不動產都有 1、2 億元的減值，不過，去年完工包括：新板、嘉義中興大樓、承德等三棟大樓，透過再鑑價，價值增加 20.8 億元的未實現利益，等到未來正在興建的九個工地完工，增值可以再實現，且租金收益可增 6 億元。只要有好的地點、好的標的，無論是商辦或是素地，新壽都會繼續再投資。