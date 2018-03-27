宏碁攜北醫等三家醫院 搶攻雲端照護服務商機

筆電品牌宏碁 (2353-TW) 今(27)日在智慧城市展宣布，攜手台灣三家醫院，包含臺北醫學大學附設醫院、彰化基督教醫院和高雄醫學大學附設醫院，擴大推動全台遠距健康管理再升級，打造智慧城市雲端健康照護服務。

宏碁指出，此次合作將醫療照護、資通訊技術、電子醫護裝置進行跨業合作，結合台灣醫療與科技，力拚智慧照護服務發展。

宏碁雲端技術董事長施宣輝表示，遠距醫療照護是全球趨勢，衛福部更在日前預告『通訊診療辦法』草案，可望放寬遠距醫療的服務內容。宏碁在草案上路前，攜手台灣三家遠距照護的先驅醫療團隊，結合科技與醫療線上、線下專業與資源，為智慧城市打造完整的健康照護服務。

臺北醫學大學附設醫院副院長蔡淑暖表示，老人照顧及慢性病問題已是現代醫療照護重要議題，遠距醫療照護是良好的解決方案，遠距照護將疾病治療轉移到疾病監控，將急性症狀轉移到慢性疾病的預防保健。透過『遠距設備』開發，『輸送照護』形式的創新，提供新型態的服務。

蔡淑暖強調，北醫附醫 5 年前成立遠距健康照護中心，提供全人、全方位、全時段的服務，首創健康管理師 24 小時電話線上待命，必要時可與二線值班醫師進行線上諮詢，提供全天候無間斷的居家照護。

另外，北醫也透過穿戴裝置等多樣化生理量測儀器，即時掌握會員生理數值，即時掌握、主動追蹤，提供會員個人化、有系統的健康照護，全方位守護會員健康。北醫附醫累積 5 年遠距健康照護經驗，未來與宏碁合作，將服務對象擴及職場，希望透過精準紀錄、專業監控、即時回應，促進照護者健康，攜手為台灣的健康照護貢獻心力。

宏碁指出，現代職場工作一天有超過 3 分之 1 時間在職場，世界衛生組織即表示，職場是推動健康促進的優先場所之一，看準遠距醫療前景與職場健康促進的重要性，宏碁自 2017 年起與彰化基督教醫院攜手，將遠距健康管理系統導入宏碁和友達，提供 2 家企業職場健康管理系統服務；今年預計擴大職場健康管理服務的合作企業，並共同開發海外市場，樹立醫療院所與科技公司合作的模範。