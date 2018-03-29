和諧汽車業績亮眼 新能源汽車板塊未來可期

香港, 2018 年 3 月 29 日 - (亞太商訊) - 據雪球報導 ----2017 年，汽車產業向智慧化和新能源發展的步伐明顯加快，大大小小的汽車企業都在進行著不同路徑的改革和轉型升級，以期能在未來的市場競爭中取得優勢。年內中國汽車銷售呈現穩定增長。根據中國汽車工業協會資料，2017 年全年中國乘用車銷售 2,471.8 萬輛，比 2016 年同期增長 1.4%。其中豪華汽車的整體銷量增速明顯高於乘用車的整體銷量增速，十二個豪華及超豪華汽車品牌於 2017 年全年在中國的銷量達到 257.5 萬輛。受人均可支配收入增長、消費升級、內地城市消費崛起拉動，加上各豪華車廠家新品的不斷推出，相信 2018 年未來豪華汽車市場將繼續保持高速增長的勢頭。另一方面，隨著購置新能源汽車繼續免徵車輛購置稅政策的執行，中國新能源汽車的銷量有望再創新高。



港股中的汽車股 $ 和諧汽車 (03836)$ 一直致力於自身的轉型升級，在新車銷售、售後服務及新能源汽車等領域均進行了積極的努力，於年內形成堅持汽車經銷主業，獨立售後和新能源汽車並駕齊驅的“一體兩翼” 的戰略佈局，並取得了優異成效，2017 全年業績表現不俗。據公告顯示，和諧汽車 2017 全年收入約為人民幣 10,840.4 百萬元，較 2016 年上升 1.4%，集團毛利大幅增長 32.2% 至 1,017.8 百萬元；新車銷售收入為人民幣 9,251.2 百萬元，較 2016 年基本持平，其中，寶馬仍為本集團第一大品牌，其銷量佔比為 81.1 %。售後服務的收入約為人民幣 1,366.3 百萬元，佔收入比重為 12.6%。此外，公司早前投資成立的專注於研發、生產高端電動汽車的 FMC 陸續完成融資及新車亮相併計劃投產，亦為和諧汽車帶來了 816 百萬人民幣的投資收益。



近些年，技術進步促進了汽車產業的新模式、新架構，也促進了傳統製造產業與信息技術產業的融合。和諧汽車旗下的 FMC 公司以 BYTON 拜騰為品牌的首款車型 BYTON Concept 也成功於 2018 年在美國拉斯韋加斯舉行的國際消費電子展（「CES」）上亮相，引起國內外關注。相信未來和諧汽車的 “一體兩翼” 將形成良性互動，亦將作為後盾在新車銷售、售後服務方面為 FMC 的業務提供平台支持，促進公司新能源汽車板塊的長久發展；而另一方面，和諧汽車亦將持續受惠於 FMC 的發展，實現品牌和收益的雙贏。



未來，隨著基礎充電設施的完善，換電模式的普遍化，新能源汽車必將迎來更大的發展空間。和諧汽車董事長馮長革也表示：未來集團將積極支持 FMC 發展及融資，引入更多外部戰略投資者，加快產品推出，未來尋求獨立上市；以及積極提升汽車金融滲透率，增加佣金收入，擴大融資租賃業務。中國作為全球最大的汽車市場，新能源汽車普及率仍然很低，但是由於政府政策的鼓勵支持、消費者環保意識的提升以及產業發展的日趨成熟，預計新能源汽車行業將繼續快速發展。

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