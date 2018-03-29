哈爾濱銀行資產總額達5,642億元 主要經營指標穩增

香港, 2018 年 3 月 29 日 - (亞太商訊) - 雪球 - 3 月 29 日，哈爾濱銀行股份有限公司（6138.HK）公佈 2017 年度業績。從公佈的業績來看，小額信貸在公司的戰略核心地位得到持續提升，小微企業、三農、消費金融等優勢業務，對俄金融服務特色均有發展，主要經營指標見可喜增長。



截至 2017 年 12 月 31 日，哈爾濱銀行資產總額人民幣 5,642.552 億元，比年初增長 4.7%；淨利潤人民幣 53.089 億元，比上年增長 7.0%；客戶貸款及墊款總額為人民幣 2,373.978 億元，較上年末增長 17.7%；客戶存款總額為人民幣 3,782.584 億元，較上年末增長 10.2%；實現歸屬於權益股東的淨利潤為人民幣 52.491 億元，同比增長 7.6%。



核心業務小額信貸持續向好

哈爾濱銀行緊隨國策，繼續以實現「服務優良，特色鮮明的國際一流小額信貸銀行」作為戰略目標，重點發展包括小企業法人貸款及個人貸款在內的小額信貸業務，支援實體經濟發展。2017 年，哈爾濱銀行持續加強貸款的結構調整，對各業務板塊的資源進行全面整合，優化公司的組織架構，進一步突出小額信貸的核心地位。在發展小額信貸業務方面，哈爾濱銀行以客戶為中心，持續推動產品創新和優化升級，建立風險監控長效機制，有序推進小微企業金融業務人才隊伍建設工作，該項業務取得了可觀成效。



截至 2017 年 12 月 31 日，銀行的小額信貸餘額為人民幣 1,914.256 億元，較上年末增長 14.1%，佔銀行客戶貸款總額的 80.6%。小額信貸業務利息收入為人民幣 94.355 億元，佔銀行客戶貸款利息收入總額的 70.2%。其中，小企業法人貸款為人民幣 730.498 億元，較上年末增加人民幣 111.426 億元，增幅 18.0%；個人貸款為人民幣 1,183.758 億元，較上年末增加人民幣 125.825 億元，增幅 11.9%。



奮力踐行普惠金融

2017 年為中國國務院普惠金融發展規劃發佈的第二年，哈爾濱銀行持續發展小額信貸的同時，積極響應政策號召，踐行普惠金融理念。該行務求構建全方位綜合型消費金融服務體系，面向中低收入個人或家庭提供以生活消費為目的的小額借貸融資服務。通過互聯網大數據技術與傳統金融服務結合，與外部優質數據渠道合作，合理控制整體風險，拓展線下業務線上化發展進程，加快數字普惠金融發展。截至 2017 年 12 月 31 日，銀行消費金融業務已在中國多個城市開展，個人消費貸款餘額為人民幣 754.319 億元，較上年末增長 8.7%。



近日，銀監會印發《中國銀監會辦公廳關於做好 2018 年三農和扶貧金融服務工作的通知》，明確提出在涉農貸款餘額持續增長的基礎上，力爭普惠型農戶經營性貸款和普惠型涉農小微企業貸款增速總體不低於各項貸款平均增速，對符合貸款條件建檔立卡貧困戶的小額貸款需求能貸盡貸等目標。惠農金融服務為普惠金融的重要部份，哈爾濱銀行始終圍繞國策導向，秉承「誠信惠農」的「三農」金融服務理念，不斷加大對現代化農業發展的金融支持力度，完善金融扶貧工作機制，切實提升精準扶貧。2017 年，哈爾濱銀行涉農貸款餘額為人民幣 459.490 億元，較上年末增長 21.5%，其中農戶貸款餘額為 101.024 億元，較上年末增長 5.0%。隨著政策的持續利好, 哈爾濱銀行現代農業金融業務發展成效可期。



對俄金融持續保持境內同業領先水準

對俄金融業務作為哈爾濱銀行的特色業務之一，其資源優勢得到持續發揮，在對俄金融領域上仍保持境內同業領先水準。公司作為中方發起人及主席單位發起的首個中俄金融機構交流平台－中俄金融聯盟在 2017 年已有成員 68 家，覆蓋了中國全境和俄羅斯莫斯科地區及遠東地區，已經成為中俄兩國最具影響力的金融合作平台。公司組織參與的三項國際商務活動如「第 21 屆聖彼得堡國際經濟論壇」、中俄金融聯盟第三屆成員大會以及中俄總理定期會晤委員會金融合作分委會第十八次會議，更是在有效提升公司及聯盟在國際的知名度與影響力的同時，助力中俄金融合作邁上更高層次與更高水平的發展。



2017 年，哈爾濱銀行對俄金融業務營業收入人民幣 1.825 億元；營業利潤人民幣 1.375 億元。對俄表內和表外資產業務餘額人民幣 114.9 億元，較上年同期增長人民幣 27.36 億元，增幅 31.25%；盧布現匯交易量 575.68 億盧布；跨境調運現鈔 1,000 萬盧布。公司對俄銀行同業總授信金額折合人民幣約 101.74 億元，境外代理行數量達到 496 家，其中俄羅斯代理行數量為 140 家，成為中國對俄代理行最多的銀行之一。



此外，銀行對俄合作專案還包括投資「一帶一路」沿線俄羅斯企業發行的熊貓債券；與哈爾濱新區，這個中國唯一以對俄合作為主題的國家級新區簽署的《全面戰略合作協定》。公司在俄金融領域的取得的傲人成績得到了市場的高度認同，2017 年，公司「俄易融」產品榮獲由《銀行家》雜誌評選的「2017 中國金融創新獎」之「十佳金融產品創新獎」；此外，公司榮獲《亞洲銀行家》雜誌評選的「2017 年中國最佳區域現金管理銀行」。

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