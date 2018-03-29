中海油：儲量利潤大漲 業績大幅提升

香港 2018 年 3 月 29 日電 / 美通社 / -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中海油」，香港聯交所股票代碼：00883，紐約交易所股票代碼：CEO，多倫多證券交易所股票代碼：CNU）今天公佈了公司截至 2017 年 12 月 31 日的 2017 年年度業績。

2017 年，公司紮實推進勘探、開發和生產等各項工作，鞏固了可持續發展的資源基礎。中國海域取得了豐碩勘探成果和多項勘探突破，海外勘探捷報頻傳，海外戰略佈局進一步完善。年內共獲得 19 個商業發現，成功評價 16 個含油氣構造。公司儲量壽命大幅提升至 10.3 年，儲量替代率達 305%。截至 2017 年底，公司淨證實儲量達 48.4 億桶油當量，創歷史新高。工程項目進展順利，年初計劃的 5 個新項目均已順利投產。公司超額完成了全年油氣產量目標，油氣淨產量達 470.2 百萬桶油當量。

2017 年，公司平均實現油價為 52.65 美元 / 桶，同比上升 27.2%；平均實現天然氣價為 5.84 美元 / 千立方英尺，同比上升 7.0%。油氣銷售收入同比上升 25.2% 至人民幣 1,519 億元。公司堅持創新助力提質增效，創造了連續四年成本下降的佳績，2017 年桶油主要成本為 32.54 美元 / 桶油當量，同比下降 6.2%。主要得益於國際油價上升和良好的成本管控，公司全年淨利潤大幅增加至人民幣 247 億元。

期內，公司財務狀況保持良好，自由現金流充裕。資本支出為人民幣 501 億元。

2017 年，公司每股基本盈利為 0.55 元人民幣。公司董事會已建議派發每股 0.30 港元的末期股息（含稅）。

中海油董事長楊華先生表示：「2017 年，公司堅持創新驅動助力提質增效，保持了成本競爭優勢，儲量壽命大幅提升，淨利潤強勁增長。未來，公司將沿著既定發展戰略，不斷追求價值創造，為股東帶來更大的回報。」

編者註：

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本新聞稿包含一九九五年《美國私人證券訴訟改革法案》(United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 意義上的前瞻性聲明，包括關於預期未來事件、業務展望或財務結果的聲明。「預期」、「預計」、「繼續」、「估計」、「目標」、「持續」、「可能」、「將會」、「預測」、「應當」、「相信」、「計劃」、「旨在」等詞彙以及相似表達意在判定此類前瞻性聲明。這些聲明以公司根據其經驗以及對歷史發展趨勢、目前情況以及預期未來發展的理解，以及公司相信的其它合理因素所做出的假設和分析為基礎。然而，實際結果和發展是否能夠達到公司的預期和預測取決於一些可能導致實際業績、表現和財務狀況與公司的預期產生重大差異的風險和不確定因素，這些因素包括但不限於與原油和天然氣價格波動有關的因素、勘探或開發活動、資本支出要求、經營戰略、集團所進行的交易是否能按時及按既定條款完成或甚至不能完成、石油和天然氣行業高競爭性的本質、海外經營狀況、環境責任和合規要求，以及中華人民共和國的經濟和政治條件。對於這些及其他風險和不確定因素的描述，請參看公司不時向美國證券交易委員會遞交的備案文件，包括公司於最近財年四月份備案的年度報告（20-F 表格）。

因此，本新聞稿中所做的所有前瞻性聲明均受這些謹慎性聲明的限制。公司不能保證預期的業績或發展將會實現，或者即便在很大程度上得以實現，公司也不能保證其將會對公司、其業務或經營產生預期的效果。

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