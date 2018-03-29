BK：日元急貶到107的「五大原因」找到了

美元兌日元周三 (28 日) 一度暴漲觸及 107.00，上漲 170 個基點，BK 資產管理公司外匯策略董事總經理 Kathy Lien 認為，美元兌日元暴漲，主要歸結於 5 個原因。

美元兌日元周三一度觸及 107。

美元兌所有主要貨幣周三幾乎全面反彈走高，其中兌日元表現最為出色，Lien 認為，主要受到的影響分別為：金正恩訪問中國、股市暫時止跌、美國第一季 GDP 修正值、技術面突破 106.07 以及月底、季底資金流向。

一、金正恩訪中

北韓領導人金正恩上台以來首度出訪，並選擇中國作為首站，除了強調中國對北韓的重要性，據媒體報導，北韓同時希望在即將到來的川金會尋求中國的批准和指導。而美國總統川普也預告此次會面可能在 5 月舉行，並表示歡迎之意。

受到朝鮮地緣政治風險緩解的激勵，美元強勢反彈，美股同時止住了大跌的跌勢。

二、美股大跌後止穩

拜北韓消息之賜，美股歷經周二大跌後止跌，歐股中的英股和法股也由黑翻紅，美元兌日元在紐約時段開盤時突破了 106 點。

三、美國第 1 季 GDP 修正值

美元兌日元在突破 106 後，接著美國第公布 1 季 GDP 修正值由 2.5% 上修至 2.9%，高於市場預期，進而推升美元兌日元突破 106.5，並攻抵 107。

四、技術性突破 106.07

當美兌日元站上 20 日均線和 3 月 22 日高點 106.07，引發止損，推上 106.30，並在倫敦收盤後進一步漲至 107.00。

五、月底和季底資金流

美元兌日元第 1 季走勢不順，匯價自 113.38 高點一度跌落至 104.55，日元多頭從中獲利，但隨著季度進入尾聲，投資人開始進入獲利回吐，帶動美元兌日元反彈。此外，日本的財政年度將於週五結束，似乎大部分的資金匯回工作已經完成。

周四是復活節假期前的最後一個交易日，除日本和中國外，所有主要市場均於周五休市；美國和加拿大市場下周一恢復正常交易，但歐洲、澳洲和紐西蘭下周二仍休市。

通常在月度和季度的最後一個交易日，市場交易會出現異常不穩定，周四美國數據將發布個人收入、個人支出和芝加哥採購經理人指數，而這些數據恐怕都面臨下行風險。