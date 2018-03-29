【大行報告】交銀唱淡北控水務(00371-HK) 降目標價27%

已公布2017年業績北控水務(00371-HK)股價今早大幅下挫，並創下一年新低。交銀國際更在報告內指出，將北控水務目標價由7元大幅下調27%至5.1元，評級亦降至「中性」。為何交銀會唱淡北控水務？

交銀指出北控水務去年錄得淨利潤為37億元，上升15.2%，卻不及預期，這與PPP項目建設進度較慢有關，又指出再生水業務收入只有73億元，同樣是不及預期。同時來自資產負債表以外的PPP項目貢獻，由2017年上半年的4.04億元，降至去年下半年的1.17億元。

交銀國際又指出，北控水務對今年公司業務發展採取較保守態度，預料今年新增的PPP項目總額為300億元人民幣，去年目標為超過500億元人民幣，而新增每日污水處理量為400萬噸，只能持平。管理層預期在2018年，整體收入增長為14%，其中來自再生水業務收入增長為25%。

交銀國際進一步指出，隨著來自再生水的設計﹑採購及建造項目收入增長較慢，而公司涉及BOT項目應收入賬正在增加，導致公司從今年至2020年間，難以錄得正現金流入，這亦促使公司需要向銀行再尋求貸款，預料淨負債率在2019至2020年間回升至100%以上。由於PPP項目進度較慢，因此交銀將該公司今﹑明兩年每股盈利預測分別下調17.6%及24.6%。

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