全台灣最幸運縣市 春節期間桃園刮出11個百萬以上大獎

台彩今 (29) 日表示，農曆春節期間推出的刮刮樂，共有 355 個百萬 (含) 以上大獎，根據經銷商通報統計資料，今年最幸運的縣市就是桃園市，總共已產生 11 個百萬獎金得主，新北市 10 位、高雄市 9 位分居二、三名。

農曆春節期間，全台各地彩券行接連傳出民眾刮中大獎消息，據台彩統計，全台灣刮出最多百萬 (含) 以上大獎的就是桃園市，堪稱全台今年最幸運的城市，巧合的是，刮中大獎的中獎人都在中獎前有「神預兆」。

台彩表示，一名桃園市年約 30 多歲男性，刮出大獎當天經過投注站時眼皮一直跳個不停，直覺運氣應該會不錯，就先買一張 2000 萬開運發財金刮刮樂，沒想到刮中五千元，但眼皮還是持續在跳，於是他決定直接買一整本回家試試手氣，沒想到真的刮出 100 萬大獎。

另外在桃園市八德區，有一名男子回家過年時，路過彩券行，也發生眼皮跳的情形，當下想說可能是個預兆，就進到彩券行買 2000 萬開運發財金刮刮樂送給父母當禮物，沒想到父親一刮就刮中二獎 100 萬。

還有一位在桃園市中壢區，刮出大獎年約三十多歲的女性導遊，中獎當天原本要上班，但因為前晚夢到自己中頭獎，所以特地跟公司調班買刮刮樂，想不到真的刮出百萬年終獎金頭獎 100 萬，不敢相信美夢竟然成真。

台彩指出，目前全台已刮出 78 個百萬以上大獎，目前還有超過 200 多個百萬大獎尚未刮出。