〈每日外資匯市觀點〉日圓升值成BOJ風險、商品貨幣加元易受攻擊

高盛：日圓升值將成為日本央行的最大風險

高盛首席日本經濟學家表示，日本央行和日本政府對限制日圓升值的政策，選擇「非常有限」，「最有可能持觀望態度，直到最後一輪上漲結束」。

日本央行面臨的風險是日圓上漲，為 10 年期政府債券殖利率帶來了強大的下行壓力。

因為當利率下降時，固定利率購買操作無效。如果日本央行想要阻止進一步下跌，則需要減少日本央行的購買金額，但這可能導致日圓進一步升值。

相反，正是由於這種風險，日本央行可能會讓 10 年期公債殖利率暫時維持在較低水平。

美元兌日圓日線走勢圖 (近一年來表現)

市場曾三次試圖將美元兌加元推高至 1.30 加元以上失利，預期將使美元拉回整理。

從最新的美國關稅給予加拿大的豁免，以及其最大出口市場的實力，加元在周末前回升復甦。美元兌加元收於低點 1.28，回落到 20 日均線附近，從技術指標來看，近期內加元有望進行反彈。

美元兌加元日線走勢圖 (近一年來表現)

澳幣兌美元將進入安靜的一周

澳幣受到強勁的美國非農數據支撐，新增 31.3 萬的就業機會，遠高於 20 萬的預估值，激勵澳股走高；但由於工資成長的限制，澳幣兌美元繼續下跌，一度來到 0.7850 附近。

對於澳幣而言，這將是平靜的一周，周一勞動節過後，下一個數據公布將是 1 月投資貸款房屋數據，上月公布的 2.6％令人失望後，澳幣多頭將尋找更積極的利多題材。