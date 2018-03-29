統一獲利大噴發年增174%、EPS逾7元股價喜孜孜

統一 2017 年全年獲利創高，稅後淨利達 398.45 億元，較前一年度大增 174.3%，EPS 達 7.01 元，主要是處分上海星巴克股權。而董事會也決議擬配發現金股利 5.5 元，總計將發出 312.5 億元現金給股東，同樣創下新高紀錄。而今（29）日早盤統一股價強勁，漲逾 2%，最高來到 70 元。

統一企業去年合併營收達 3998.61 億元，雖年減 3.27%，但全年稅後淨利達 398.45 億元，較前一年度大增 174.3%，EPS 達 7.01 元，較 2015 的 2.48 元與 2016 年的 2.56 元大幅增加。主要是處分上海星巴克，總交易金額為 168.35 億元，獲利約 140.5 億元，也貢獻每股獲利。

另外，持股 70% 的統一中控持續因各事業體產品結構優化，使去年稅後淨利 8.78 億人民幣，約合新台幣 40.7 億元，年增達 44.6%，統一認列其獲利約 28.5 億元。

統一全年獲利大增達 398.45 億元，EPS 達 7.01 元，創歷史新高，董事會也通過擬配發現金股利 5.5 元，總計將發出 312.5 億元現金給股東，同樣創下新高紀錄。而今日統一股價強勁，以 69.1 元開出，早盤漲逾 2%，最高來到 70 元。

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