市場對美國科技股的恐慌程度 已飆至13年新高..

《彭博社》報導，NYSE Fang + 股票指數連續兩天大跌，而衡量 Nasdaq 100 指數的 VIX 指數大幅高於 S&P 500 指數的 VIX 指數，恐慌程度差別來到 13 年新高。而 10 年期美債殖利率在科技股大跌影響下，跌破 2.8%

投資者對科技股的恐慌 大幅高於對 S&P 500 指數的恐慌

Weeden＆Co. 的首席全球策略師 Michael Purves 警告，科技股的拋售顯示，投資者越來越不願意為高科技巨頭的盈利增長，支付昂貴的股價，這些高科技公司正面臨巨大的監管挑戰。

Purves 週三在報告中寫道，市場現在更關注高本益比與低市場風險的公司，而不是利率或貿易戰的新聞。

在美國新聞網站《Axios》報導美國總統川普特別關切亞馬遜 (AMZN-US) 後，該公司周三股價大跌近 5％，為自 2016 年 10 月以來的最大單日跌幅。與此同時，穆迪下調電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 的信用評級，該公司 2025 年到期的債券承受遭拋售壓力。

市場對於貿易戰的擔憂，在三月初，使 2 年期美債平衡通膨率，超越了 5 年期美債平衡通膨率曲線，而彭博社記者 Luke Kawa 指出，近期美股的不佳表現，主要是科技股造成的，並不是貿易戰問題。

2 年期美債平衡通膨率超越 5 年期美債平衡通膨率

Purves 表示：「我們已看到 VIX 期貨合約的上漲（挑戰 2 月初的 VIX 指數高點），而美債波動率正逐步降低，我們認為，這反映了潛在的風險，科技股造成的市場波動，將會是強大且持久的。」

而被投資者當成避險工具的期權，亦顯現市場對科技股的擔憂，在 delta 值為 25 的情況下，PowerShares QQQ (納斯達克 100 指數 ETF) 的波動大幅高於 SPDR S&P 500 ETF 的波動。