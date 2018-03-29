【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三走勢震蕩終場收跌，因科技股繼續下滑，抵消必需消費品類股和健保股的上漲。道瓊斯指數微跌至 23,848 點；標準普爾指數下跌 0.3% 至 2,605 點；納斯達克指數下跌 0.9% 至 6,949 點。美國公布去年第四季 GDP 勝預期。

油價週三下跌，因 EIA 公布上週美國原油庫增幅超預期。紐約 5 月期油下跌 1.3% 至每桶 64.38 美元。金價下跌，因美元反彈。紐約 6 月期金下跌 1.3% 至每盎司 1,330.0 美元。

香港和內地股市週三大跌。蒙牛乳業（2319.HK）2017 年扭虧為盈，股價上升 3.1%，帶動奶製品股逆市上升；比亞迪（1211.HK）預計 2018 年第一季股東應佔溢利將按年大跌 75.2%-91.8%，股價急挫 10.5% 拖累汽車製造股跑輸大市。個股方面，中糧肉食（152.HK）及中國糧油（606.HK）公布 2017 年股東應佔溢利分別按年倒退 52.6% 及增加 114.4%，股價分別下跌 3.0% 及上升 1.5%；中信股份（267.HK）公布 2017 年股東應佔溢利同比上升 1.8%，股價下跌 2.2%；中國電信（728.HK）公布 2017 年股東應佔溢利同比上升 3.3% 且增派 9.5% 股息，股價下跌 0.3%；北控水務（371.HK）公布 2017 年股東應佔溢利同比增加 15.2%，股價下跌 3.2%。恒生指數大跌 2.5% 至 30,023 點，國企指數下跌 2.4% 至 12,001 點，香港股市成交金額增加 5.4% 至 1,426 億港元。上證綜合指數下跌 1.4% 至 3,122 點，滬深兩市成交金額減少 9.2% 至人民幣 4,970 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 華晨中國（1114.HK）公布 2017 年業績，收益人民幣 53.0 億元，同比增長 3.5%，由於華頌錄得商譽減值虧損人民幣 7.0 億元，部分抵消了華晨寶馬純利貢獻按年增加 31.0% 之正面影響，股東應佔溢利同比上升 18.8% 至人民幣 43.8 億元。公司於昨日召開業績發布會，1-2 月華晨寶馬銷量為 68,359 輛，同比增長 16.3%，公司期望 2018 年全年銷量增速約為 20%，並預期很有信心利潤率可最少維持不低於 2017 年水平（新能源汽車投入或部分抵消利好因素）。公司同時表示新車降價相信僅為某部分地區經銷商所為而非公司一致決策；華晨雷諾金杯汽車首兩個月銷量按年大跌 46.4%，但公司期望 2018 年銷量同比上升約 5%，而且希望虧損比去年約人民幣 7 億元有所收窄，且維持 2020 年達至收支平衡之期望。市場下調了公司 2018 年盈利預測約 10%，現價相當於 9.7 倍 2018 年預測市盈率。

◇ 比亞迪（1211.HK）昨日召開業績發布會，公司首先表示雖然第一季銷售強勁，但由於新能源汽車補貼退坡影響，盈利能力才大幅下跌。公司表示新政策於今年 6 月 11 日才實施，於此日子後才上牌之新能源汽車若符合中國所有規定補貼金額約為每輛人民幣 9 萬元，較此前人民幣 6.6 萬元為高，而且於今年 6 月 11 日上牌之補貼還要打七折，即補貼金額僅為人民幣 4.6 萬元。公司預計 2018 年新能源汽車銷量將由約 11 萬上升至約 16 萬輛，但主要在下半年才交付以獲得更多補貼。市場下調了公司 2018 年盈利預測約 5%，現價相當於 24.5 倍 2018 年預測市盈率。

◇ 蒙牛乳業（2319.HK）昨日召開業績發布會，表示 2018 年第一季度業績優異，加上今年在新產品方面做出全面佈局，將推出 40 餘款新品，公司預期今年整體收入將錄得雙位數增長，而由於公司考慮在研發及人工成本上同比增加 60% 投入，經營利潤率預期將與 2017 年持平；其中，公司持有 51% 股份的雅士利（1230.HK）預期 2018 年收入增長將超過 20%，雖然計劃市場投入將成倍增加，但仍預期可實現扭虧。2018 年盈利預測與此前沒有太大變化，現價相當於 23.3 倍 2018 年預測市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)