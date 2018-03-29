做空人民幣 這位大佬去年虧損了19%

摘要：人民幣 2017 年 的一場「翻身仗」讓不少空頭損失慘重。金融危機時因做空美國房市而一戰成名的 Kyle Bass 旗下的基金去年虧損了 19%，是這家基金自 2006 年創立以來的最差業績，這很大程度上要歸因於 Bass 長期做空人民幣的策略。

去年，人民幣上演了一場「翻身仗」，創下九年最大年度升幅，這讓不少人民幣空頭損失慘重。

據華爾街日報報導， 對沖基金 Hayman Capital Management 創始人 Kyle Bass 旗下的基金去年虧損了 19%，是這家基金自 2006 年創立以來的最差業績，這很大程度上要歸因於 Bass 長期看空中國並且做空人民幣的策略。

Bass 因在金融危機期間成功做空美國樓市而聲名鵲起。當年他逆勢做空美國次級房貸，隨著次貸危機爆發，他在幾個月的時間裡賺取了 212% 的巨額利潤。

Bass 曾將自己長期看空的中國與當年做空的美國樓市相提並論，他表示：「有一種堅定地信念認為，中國將繼續通過不斷擴大信貸來成功避免經濟出現比溫和放緩更嚴重的後果，這讓我們想起了 2006 年時認為美國房價永遠不會下跌的信念。」

Bass 認為做空人民幣是最好的投資機會，押注人民幣深度貶值是從中國經濟無可避免的硬着陸中獲利的最好方式。

Bass 稱中國存在巨大的債務問題，隨著經濟快速放緩，銀行不良貸款規模飆升。為了避免銀行體系崩潰，中國央行需要通過大規模印鈔來填補漏洞，這一舉動或將導致人民幣貶值 30% 至 40%。

2017 年人民幣兌美元匯率以大漲收官，人民幣兌美元匯率全年升值幅度超過 6.3% 或 4400 個點，打破此前連續 3 年的貶值趨勢，並創下 2008 年以來的最大年度升幅。

Bass 去年底依然表示，不後悔做空人民幣。

與 Bass 有相似經歷的人民幣空頭不在少數。

華爾街見聞此前提及，曾經也賭對了美國次貸危機的 Mark Hart 從 2010 年開始，花了七年時間，投入了 2.4 億美元，就等着有朝一日人民幣崩盤。

Hart 曾預計人民幣一次性貶值幅度至少有 30％，甚至更多，後果比全球金融危機更嚴重，如果中國政府動用外匯存底阻止貶值，也是螳臂當車。

與 Bass 不同的是，如今 Hart 已徹底轉向，看好中國和人民幣的未來。他關閉了自己的兩隻中國基金，結束了人民幣空頭生涯。

『新聞來源／華爾街見聞』