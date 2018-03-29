三星成全球最大半導體廠 英特爾變老二 分析師：靠漲價來的 非永久勝利

三星電子 (Samsung Electronics Co) (005930-KR) 已經擠下蟬聯 25 年冠軍寶座的英特爾 (Intel) (INTC-US) 成為全球最大半導體供應商。

IHS Markit 週二稍早發布 2017 年度全球半導體產業數據，顯示南韓三星電子營收已經超越英特爾，成為全球第一，且其年度銷售成長達 53.6%。

IHS Markit 的數據與市場研究公司 Gartner 1 月初發布的初步數據相呼應。Gartner 的數據也顯示，英特爾 1992 年首次成為全球最大半導體供應商，衛冕 25 年以來首次被超越。

但這兩家研究公司都指出，三星的龍頭寶座不像當年英特爾初登上時那樣穩定，因為三星 2017 年是靠著晶片強力漲價而拉高營收，先前已經證實該漲價相當波動。

Gartner 分析師 Andrew Norwood 表示，「三星靠記憶晶片來的領先地位可說是建立在沙洲上。」他指出，三星 2/3 以上的半導體營收成長都來自記憶晶片。

英特爾營收最大部分仍來自使用在 PC 和伺服器上的微型處理器。2017 年英特爾的非波動記憶晶片解決方案團隊營收年成長 37% 至 35 億美元，但在英特爾 2017 年整體 628 億美元的營收中仍僅占一小部分。

英特爾發言人拒絕回應。

記憶體晶片廠諸如美光科技 (Micron Technology Inc) (MU-US) 堅稱近日的漲價潮不同以往，不會長久持續下去，美光的價值與營收也因漲價上漲，其股價在過去一年也上漲近 80%，同期 S&P 500 指數僅有 10.8% 漲幅。

將三星排在英特爾之前的分析師也不認為這次的變動是永久性變動，Gartner 的 Norwood 預期，記憶體市場今年定價就會走疲，最初由 NAND 快閃記憶體，接著 2019 年換 DRAM，因為中國也逐步增加其記憶體晶片的產能。「所以我們預期三星會流失很多本來增加的營收。」

IHS 指出，只要這樣的變化一出現，英特爾就會立刻回歸全球第一的地位。

IHS 分析師 Shaun Teevens 表示，「看看記憶體定價快速漲價以及三星營收隨之增長的狀況，倘若記憶體定價逆轉，靠記憶體定價拉高營收而成為全球第一的三星就可能會被英特爾擠下。」

所以金融融媒體和分析師很難就這樣稱英特爾是全球第二大晶片廠，因為英特爾持續尋找微型處理器核心業務以外的成長來源，所以英特爾不會永久的當個老二。