傳軟銀擬投資96億美元取得瑞士再保險公司25%股權

據知情人士透露，軟銀集團 (9984-JP) 正加緊購買瑞士再保險 (SREN-SW) 的股權，該公司將對瑞士再保的估值高達 370 億瑞士法郎（390 億美元）。

億萬富翁孫正義的軟銀集團打算以每股約 100 到 105 瑞士法郎的價格購買 25% 的股份。該公司承認《華爾街日報》雙方正在談判的報導，若以最高每股 105 瑞士法郎計算，該交易將比 2 月 7 日報導發表之前瑞士再保險股票收盤價溢價 16%，總值約為 96 億美元。

知情人士說，交易的條款仍然不穩定，即時可能生變，也可能雙方無法達成協議。瑞士再保險周 27 日上漲 1.3% 至 95.16 瑞士法郎。

軟銀和瑞士再保險都未發表評論。

此次收購將支撐孫正義的日本移動電話營運商的財務狀況，並帶來健康的再保險現金流，而此舉也反映了包括巴菲特在內的商業巨頭的投資動作，巴菲特正在將其公司轉型為科技投資者。軟銀已籌集了 960 億美元資金作為全球最大的私募股權投資基金，計畫投資 1000 億美元同時持有包括共乘汽車、晶片製造和共享辦公室等業務股份。

再保險產業經歷了一系列自然災害造成的估值低迷，以及競爭對手湧入使得利率難以提高的狀況，隨著不少企業湧入市場，這個價值 5000 億美元的產業正出現一連串的交易。法國 Axa SA 本月同意以 153 億美元現金收購 XL 集團，以取得更多美國地產和醫療市占率，而 1 月間美國國際集團 (AIG) 決定收購百慕達再保險公司 Validus Holdings Ltd.，金額為現金 55.6 億美元。

瑞士再保險 CEO Christian Mumenthaler 上月表示，該公司將歡迎長期投資者。他在蘇黎世的一次會議上表示，就一個從前一年到下一年業務會發生根本性變化的產業來說，「擁有一位主力股東並不是一件壞事」。

瑞士再保險上個月表示計畫提高股息並向股東返還 10 億美元。近年來，這家位在蘇黎世的保險公司因為收到相對較少的災難索賠，囤積了不少現金部位。