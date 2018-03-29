比天仁茗茶還猛 毛記葵涌首掛狂漲4.32倍 每手賺10360元

新股「超購王」毛記葵涌 (1716-HK) 昨 (28) 日首掛牌，股價更一度衝穿 10 元 (港元，下同) 大關，最高報 11.76 元，較上市價 1.2 元高 10.56 元，每手賺 21120 元；全日收升 4.32 倍，報 6.38 元，每手仍賺 10360 元，漲幅遠高於早前上市的賓仕國際 (1705-HK)、歐化國際 (1711-HK) 的首掛表現。

不過，不少散戶在高位接棒，若於高位買進毛記，至收盤則回落達 46%，每手將慘賠 1.07 萬元。

毛記葵涌昨天 9:30 開盤後股價不斷上衝，至 升穿周二 (27 日) 暗盤價約 8 元時，現場一片嘩然，股價於短時間內升至全日高位的 11.76 元，狂升 8.8 倍。

不過，其後投資者於高位拋售，股價瞬間跌至全日低位 5.61 元，可謂驚心動魄。成交股數達 1.85 億股，是發行總股數的 2.74 倍，換手率驚人。成交金額 15.14 億元，公司市值 17.23 億元。

以毛記葵涌昨日股價最高位 11.76 元計，毛記葵涌的 3 大股東林日曦、阿 Bu 及陳強分別持有 6075 萬股毛記權益，3 人身家曾分別達到 7 億元。

毛記葵湧首日掛牌，股價瞬間狂升 8.8 倍。 (圖：新浪財經)

香港《文匯報》引述毛記發言人阮文泰表示，公司成功上市想感謝 2 人，第一個是萬華媒體行政總裁林栢昌，他在 2012 年公司在賣每張 1 元的《黑紙》，憑敏銳的眼光入股；第二個便是從來盲目看好公司的讀者及觀眾，你們是我們心目中「最蠢，但看得最準」的財經專家。

其他新股方面，江蘇創新 (2116-HK) 全日收報 1.22 元，較上市價 1.25 元低 2.4%，成交 1.19 億元，不計手續費每手蝕 60 元；源想集團 (8401-HK) 全日收 0.89 元，較上市價 1.05 元低 15%，成交 7,135 萬元，不計手續費每手蝕 320 元；環球印館 (8448-HK) 全日收 0.229 元，較上市價 0.23 元跌 0.001 元，成交 1.96 億元，不計手續費每手蝕 20 元。

今 (29) 日將有 2 檔新股上市。據輝立交易平台顯示，泓盈控股 (1735-HK) 暗盤開報 1.5 元，最高見 2.13 元，收報 2.04 元，較上市價 1.5 元高 36%，成交 1750 萬元，不計手續費每手賺 1080 元；君百延 (8372-HK) 暗盤開報 0.36 元，最高見 0.47 元，最低見 0.34 元，收報 0.445 元，較上市價 0.335 元高 32.8%，成交 1080 萬元，不計手續費每手賺 1100 元。

另據《星島日報》報導，智能製造解決方案供應商 Zhicheng Technology (8511-HK) 今日起招股，共發售 1 億股，招股價介乎 0.55 元至 0.85 元，最高集資額為 8500 元，入場費每手 4000 股 3434.26 元。招股期至 4 月 10 日，股份將於 4 月 20 日掛牌上市。

公司主席、執行董事兼行政總裁吳鏑表示，該公司在中國專注於精密 3D 測試解決方案及精密加工解決方案，服務於航空、航天、造船、地面運輸車輛及電子行業等高端設備製造商。

外電引述消息人士指，中國平安 (2318-HK) 正開展有關金融壹帳通 (OneConnect) 的上市工作，最高集資 30 億美元。消息人士續稱，平保已聘請高盛、摩根大通及建銀國際進行相關上市事宜，目標最早在 9 月來港上市。