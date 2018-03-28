「廢青」傳奇 毛記葵涌成功上市 創辦人林日曦身家破億沒難度

雜誌《100 毛》及毛記電視母公司毛記葵涌 (1716-HK) 今 (28) 日掛牌上市，它不但登上港股史上最勁超購王寶座，上市前的暗盤價更狂飆 575%，市場熱捧不可言喻。

香港 01 報導，正當不少年輕人響往「中環人」的身份和賺錢能力之際，自嘲自己是「廢青」的毛記創辦人之一的林日曦藉著毛記打造出 3 大「吸金方程式」。

程式一：在毛記做董事 月薪逾 10 萬

身居毛記執行董事的林日曦 (原名徐家豪)，在 2010 年 1 月創辦毛記前身《黑紙》時，與另外 2 位合夥人陳強 (原名陸家俊)、阿 Bu(原名姚家豪) 每人拿出 8000 元 (港元，下同) 做為創業資本，今日成為估值最低 2.7 億元的上市公司，每個人的持股都相應地升值至最少 6075 萬元，而林日曦亦在過去 3 年多從毛記共收息約 2100 萬元。

毛記上市集資成功，為林日曦提供可觀又穩定的收入。毛記招股書顯示，林日曦的薪酬「三級跳」，截止 2015 年 3 月底年度的年薪不過是 52.8 萬元，在 2016 年度攀至 81 萬元，但自 2017 年度至最近一個業績期間，年化薪金都保持在 129.6 萬元 (平均每月 10.8 萬元)。

隨著上市成功，市場熱捧，毛記葵涌創辦人林日曦身家破億無難度。 (圖：維基百科)

程式二：兼營網紅 大賺廣告費

毛記除了為林日曦提供高薪，還帶來個人的「廣告商機」。毛記招股書披露，基於林日曦聲譽及社交媒體平台上的粉絲群，廣告客戶等都視他的社交平台粉絲專頁為廣告渠道，林日曦在平台上撰寫對產品的個人見解等，便可賺取廣告費，截至 2017 年 3 月底的 1 年間，便因此賺得 2 百萬元的收入，輕鬆兼營 KOL(網紅) 這個副業。

林日曦的 facebook 個人專頁目前獲近 35 萬個粉絲追蹤，成為廣告客戶垂涎的宣傳渠道。3 月初，林日曦透露接下了一個保健食品品牌的廣告委託，他只需手持有關品牌的產品拍照，然後在他的 facebook 專頁上貼出相片及撰文，便完成任務，輕鬆將廣告代言費入袋。

程式三：自己當演員海撈

林日曦另有一條隱蔽財路，就是在毛記負責製作的廣告視頻中演出，可以自行向毛記的廣告客收取演出費。毛記招股書顯示，林日曦和另外 2 位創辦人都在外參加自由演出或活動來賺錢，並在過去 3 年間合共取得 249.1 萬元收入，以林日曦為例，就這期間參加了 17 場自由演出及活動，其中有 5 場是受聘做廣告視頻的演員，有關廣告視頻則由毛記製作，但毛記無就參與相關演出或活動訂立任何收入共享安排。

單計持股和股息，林日曦理論上已有 8205 萬元的資產，連同以上 3 大「吸金方程式」，且市場對毛記上市的股價表現看高一線，林日曦身家破億元無難度，為學歷程度僅為中學畢業的他更添傳奇色彩。

林日曦努力賺錢的同時，也大方照顧對跟著他打天下的員工。截至 2017 年 3 月底，毛記共有 68 名員工，往前數起 12 個月內的僱員福利開支為 2114.7 萬元，其中 3 位創辦人的年薪及福利佔去 394.2 萬元，2 名高薪員工佔去 241.1 萬，餘下員工的平均年薪及福利便約為 23.48 萬元，或每月 1.96 萬元。