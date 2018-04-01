〈觀察〉極低面額股票上路 新創企業創業初期資金缺口有解

從資金、產品、市場到人才等，都是新創業者創業時所面臨的挑戰與關卡，又以創業初期的資金需求最讓新創業者頭痛，創業初期不斷燒錢，對資金的渴求度相當高，這時若能發行面額低於 1 元的股票，將能加速募資進度，也降低新創業者的經營成本。

過往新創業者要籌資，都必須受到股票面額 10 元的限制，降低投資人投資新創公司的意願與機率，台灣近幾年來跟全球其他國家新創公司相比，籌資相對困難，原因之一便來自股票面額限制，包括美國、新加坡、日本與香港等，早已不採限定股票面額或取消面額制度。

隨著時代推進，經濟部也不得不放寬股票面額 10 元的限制，未來股份有限公司可發行低於新台幣 1 元面額的股票，也就是股票面額可為 0.1 元、0.01 元，甚至更低的面額也行得通。

如此一來，新創業者可以極低價格發行股票，若發行面額為 0.01 元的股票，那麼只要投資 50 萬元，就可取得 5000 萬股，即使出資金額不高，也能取得高股數，讓經營者取得公司股權的門檻相對較低，可掌握主導權與經營權，對投資人也提供彈性空間，有利籌措資金，更能順利募資。

為扶植新創公司，近來公司法做了許多調整，除可發行低於 1 元面額的股票外，還可發行一股多權、特定事項否決權特別股，且盈餘分派從每年 1 次增為 2 次、閉鎖公司則由 2 次增為 4 次，盼能協助籌資相對困難的國內新創業者，而在法規逐漸鬆綁後，未來新創業者籌資上的操作空間將會更大，也會增加投資者投資意願，提高籌資成功機率，可望有效為國內新創業者帶來「有感」的扶植制度。