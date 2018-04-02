金融監理沙盒正式上路，台灣數位金融產業準備急起直追！

備受關注的金融監理沙盒法案三讀通過與總統公布後，將在四到五月份正式上路！從 AI 與區塊鏈，ICO 到比特幣，全都是當紅的熱點新聞，但台灣傳統金融巨頭們，真的喪失了主動發球權嗎？當監理沙盒等新法案陸續推出，金融機構不再擁有法規防護罩，又該如何開始擁抱科技，並且懂得與新創公司密切合作？

借鏡新加坡的發展脈絡，不僅是全球第二個推行監理沙盒的國家，並且對新創業者非常開放。新加坡監理沙盒的主管機關為 MAS（Monetary Authority of Singapore），新創業者也可以申請延長實驗期間，相當具有彈性。

雖然新加坡政府推行了沙盒法案，但許多新創業者根本不須要進入沙盒做實驗，直接就可以推展創新金融業務。新加坡政府認為，沙盒不是用來做實驗的地方，要做實驗的話，新創公司可跟金融業合作，沙盒法案則是拿來測試現行監管政策是否涵蓋足夠的作法。

的確，在數位金融的迅速發展下，包括監理科技（RegTech）與保險科技（InsurTech），還有 P2P 等新興商業模式，全都正在進入金融產業鏈當中，考驗著大象轉身的速度。

政治大學副校長暨金融科技研究中心主任王儷玲指出，以監理科技來說，利用新科技與分析方法提供法令遵循及監管的有效解決方案，包括透過數據分析技術，搭配業者的內控制度，建立以風險為導向之預防機制，以及協助主管機關建立視覺化即時檢視系統監測業者之營運活動，並協助其完善法令遵循與消費者保護。

王儷玲強調，監理科技的發展有助於金融監理機關提升效率，也可幫助金融業者降低法令遵循與營運成本。

事實上，過去的監理思維是依產業別分開監理，但很多新創是跨產業的！尤其物聯網、大數據、人工智慧迅速發展，有資訊流的地方可能就會有金流，而政府要怎麼利用這些資訊流？這也是監理單位最大的挑戰。

為深入探討全球金融科技的發展進程，第二屆「Hit FinTech」數位金融科技產業高峰會，即將在 4 月 25 日於政大商學院玉山國際廳舉辦。本屆峰會由國家發展委員會擔任指導單位，政治大學商學院金融科技研究中心、亞洲．矽谷計畫執行中心、KNOWING 新聞共同主辦。將有超過 30 位海內外產官學研領袖擔任講者，並且特地邀請新加坡 Singapore Fintech Association（SFA）執行委員黃瑞玲，以及東南亞多家新創團隊來台分享發展經驗，積極創造國際接軌與交流，以及金融機構與新創團隊合作的機會。

議程與報名資訊請見：https://www.accupass.com/event/1803150257291854525970