中油台電組地熱發電國家隊 宜蘭仁澤電廠2022年併聯發電

台灣中油與台電公司今 (28) 日簽屬合作意向書，雙方將共同在宜蘭縣大同鄉仁澤、土場等地區進行地熱探勘與發電開發營運，投資總額約 6 億元，裝置容量約 2MW，年發電量超過 1000 萬度，預定今年下半年開鑿新井，2022 年併聯發電。

台電表示，宜蘭除清水地熱外，仁澤溫泉遠近馳名，土場區也具高度開發潛能，因此擇定這兩處場址，開發期程第一階段是地熱潛能探勘，由中油探採事業部勘定井位、鑽井及水溫、水量測試等，首要目標是完成鑽鑿 1-2 口的地熱井，以確認地熱資源量，並進一步規劃開發工程計畫。第二階段由台電進行地熱電廠建置可行性規劃與設計施工。

中油表示，台灣地熱資源豐富，早在民國 53 年即開始從事地熱調查與測勘工作，之前則曾在宜蘭清水地區所鑽探 11 口地熱井，8 口成功井，並於 68 年與國科會、台電與工研院等單位合作成立清水地熱發電廠，可惜因當時地熱發電相關技術和觀念尚未成熟，導致發電量逐漸下降，最後還是關廠。

中油規劃，未來規劃先行在宜蘭仁澤地熱區進行探勘，預定今年 8 月間開始鑽探 1-2 口深約 1500 公尺之地熱井，依據 2 口井產能測試及鑽井地質資料，再擬定開發生產計畫，總計 2018 年編列 1.3 億元投入此探勘計畫，初步規劃未來設置容量 2MW 的地熱電廠，並視實際開發生產量再調整其發電營運規模。