中美貿易戰若開打 央行解讀銀行對中、美曝險變化

台灣央行今 (27) 日公布去年 12 月底本國銀行國家風險統計，美國持續為台灣最大債務國，其次為中國，對於近期相當熱的貿易戰議題，央行說明，中美貿易戰若開打，台商可能從中國回流台灣或直接赴美設點，並導致對美曝險可能會再增加，不過，對中國曝險則有望降低。

央行今日公布去年第 4 季本國銀行外國債權直接風險餘額為 4034 億美元，較第 3 季底增加 1.50%，主要因對非銀行的私人部門債權增加。

其中，外國債權直接風險前十大國家 (地區) 依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、開曼群島、英國、新加坡和英屬西印度群島，合計 3067 億美元，占我國外國債權直接風險餘額的 76.03%。

央行指出，本國銀行對中國大陸直接風險為 453 億美元，最終風險為 694 億美元，分別較 9 月底增加 27 億美元 (或 6.41%) 和 23 億美元 (或 3.39%)，但仍低於對美國直接風險 756 億美元、最終風險 743 億美元。

央行認為，一旦中美貿易戰激烈開打，不排除在中國的台商將回流台灣，並導致中國的授信金額減少，而台商若赴美投資設點，則可能導致本國銀行對美直接風險餘額會增加。