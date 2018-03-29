神州控股大數據轉型穩步推進 新業務收入增長20%

神州控股公佈 2017 年度業績

香港 2018 年 3 月 29 日電 / 美通社 / -- 神州數碼控股有限公司（以下簡稱「神州控股」或「公司」；股份編號：00861.HK；910861.TW）于 2018 年 3 月 28 日發佈其截至 2017 年 12 月 31 日止 12 個月（「期內」）之經營業績。

2017 年，神州控股遵循「雲計算 + 大數據」的戰略，在多個垂直行業領域發力，對工業、農業、政務、健康醫療、供應鏈、金融等行業進行賦能，從傳統 IT 服務提供商向創新型大數據服務商轉型，並取得戰略性突破。神州控股以大數據爲基，以雲服務賦能，持續以資本和技術爲驅動，幫助傳統企業轉化成大數據企業，爲行業創造全新價值。期內，公司的收入爲港幣 132.47 億元，同比增長 8.12%。收入增長的主要動力來自供應鏈服務收入增長 28.11% 及包括智慧城市在內的新業務收入增長 19.77%。毛利爲港幣 26.65 億元，同比上升 6.45%，毛利率穩定在 20.12%，與去年的水平相約。剔除一次性項目，公司 2017 年的持續經營業務的經常性淨利潤爲港幣 1.22 億元，較上年同期相比增長 196.68%。

完成供股融資加快布局醫療大數據板塊，與廣州城投全面合作推進智慧城市業務

神州控股於 2017 年 9 月完成供股籌集資金約港幣 13.4 億元，供股所得款項當中淨額約 59% 的資金計劃用于投資中國健康醫療大數據科技發展集團有限公司。管理層表示︰「在國家政策的推動下，精准醫療、健康醫療大數據是醫療發展的主要方向，也是集團未來的核心業務之一。此次供股融資圓滿完成並獲得大幅超額申請，顯示市場對神州控股戰略轉型充滿信心，也堅定公司發展精准醫療及智慧城市等新業務的决心。」

期內，神州控股與廣州市城市建設投資集團有限公司（下稱「廣州城投」）不斷强化戰略合作關係。兩家公司的合作將真正意義上打造科技助力城市發展的典範，共同推動智慧城市和大數據産業的發展。

IT 服務業務（神州信息）：中國信息技術産業最重要的 IT 服務商，重點打造行業專有雲服務

2017 年，神州信息繼續提升業務價值，大力推進智能運維、智慧農業、量子通信及金融科技等戰略業務，爲公司的可持續增長提供支撑，實現營業收入港幣 94.15 億元，同比增長 2.24%。由于技術服務收入佔比增加，使神州信息整體業務毛利率較上年同期 19.10% 增加 1.50%，爲 20.60%；本財年神州信息實現歸屬母公司股東利潤爲港幣 3.59 億元。

報告期內，技術服務業務向雲化、平台化和智能化快速發展，形成一體化智能運維服務平台，年服務行業大客戶超 1000 家，新增智能運維服務項目 1528 個，公司技術服務業務實現港幣 30.21 億元，較去年同期增長 17.38%，業務毛利率達到 24.75%，較去年同期提高 2.33 個百分點。應用軟件開發（包括雲服務）方面︰業務實現收入港幣 10.19 億元，主要受益於神州信息近年的産品技術升級和優勢擴大。期內，神州信息在金融行業中標及簽約 11 家銀行核心業務系統，其中，新一代分布式銀行核心系統佔比超六成。

此外，神州控股的 IT 服務大力發展橫跨技術服務、集成和應用軟件的 Fintech 相關産品，推出領先的分布式銀行核心系統。公司結合人工智能 (AI)、大數據(Big Data)、區塊鏈(Blockchain) 等技術，加强銀行安全認證、人機交互、智能客服等研發應用。

期內，神州信息農業信息化業務實現收入港幣 2.75 億元，業務毛利率達到 52.75%。神州信息大力推進智慧農業「一網一庫三服務」的落地發展，發揮 IT 技術支撑、産業融合、服務增值的優勢，助力中國農業農村的新一輪改革發展。在農業大數據方面，神州信息承建國家級農村土地確權數據集成建庫項目，並成功研發「三農大數據指揮艙」以加强農業技術及單品大數據應用推廣，獲得國家領導的認可。

集成解决方案業務加大行業數據中心「敏態」架構規劃及集成交付能力，提升分佈式和集中式業務架構的雲端部署服務能力，把握國家信息與網絡安全建設等市場機遇，業務收入實現港幣 47.41 億元，業務毛利率達到 10.68%，較去年同期提升 1.13%。神州信息全面參與和推進量子通信技術産業化進程。此外，神州信息還成功簽約中國工商銀行數據中心、中國網絡支付清算平臺等大型建設項目，並爲阿里巴巴、中國進出口銀行等客戶提供專業服務。

供應鏈管理業務：加速市場拓展和業務布局，提升市場占有率和業務價值

2017 年是供應鏈業務戰略部署的關鍵一年，神州控股供應鏈業務持續專注行業大客戶，快速擴大銷售規模和市場占有率。在第三方物流業迅速發展的行業背景下，公司提出「倉 + 科技 + 數據」的智慧物流發展模式，打造新零售時代下的新物流生態，加快全國化電商倉儲覆蓋布局。期內，供應鏈服務業務實現營業收入港幣 28.85 億元，較去年同期的港幣 22.52 億元增加 6.33 億元。主要受到電商供應鏈低毛利率且規模快速增長的影響。2017 年，供應鏈業務全面强化與菜鳥網絡的戰略合作，成績斐然，全年 B2C 日單量同比增長 83%；雙 11 單量同比增長 93%。供應鏈已經達到預期目標。

本財年供應鏈管理業務加大在 B2C 業務上的戰略投入，毛利率從去年同期的 15.93% 下降至今年的 12.90%，主要是由於電商供應鏈業務戰略投入，其規模快速增長所至。電商供應鏈的「中台綜合服務模式」獲得市場和客戶認可，與華爲、榮耀和戴爾三大廠商的業務合作持續深化，營業額增長 47.80%，未來供應鏈服務將追求持續健康的發展模式，引入産業和金融資本，加速市場拓展和業務布局，提升市場佔有率和業務價值。

新業務︰拓展智慧城市、精准醫療和智能製造等核心「互聯網 +」領域，培育戰略性新增長點

報告期內，公司的智慧城市「互聯網 + 市民服務」業務繼續穩步拓展，新業務累計實現收入港幣 9.47 億元，較去年同期的港幣 7.91 億元增加 1.56 億元，同比增長 19.77%。在「雲 + 大數據」戰略布局下，神州控股已經向智慧城市的生態構建者大步邁進，並不斷鞏固其領先行業地位。在技術方面，神州控股在「智慧政務 +」業務基礎上，基於大數據、API 技術及新的商業模式，經營燕雲 DaaS 並設計「城市操作系統」，構建科技與金融、城市基礎建設、文化、商貿高度融合的跨界生態。在戰略合作方面，神州控股與廣州城投及廣州廣電運通金融電子股份有限公司簽署戰略合作協議，强强聯合推進智慧城市業務的落實。另外，神州控股和廣州城投聯合成立廣州智慧城市規劃研究院，同時也將積極響應香港政府的《香港智慧城市藍圖》，推動香港智慧城市發展。

在精准醫療領域，神州控股旗下的神州醫療憑藉國內首屈一指的癌症數據分析能力，正與中國科學院開展全面合作，建設中國最大的腫瘤數據中心及腫瘤大數據平臺，並以此爲基礎提供全方位的腫瘤數據服務。未來，預計新成立的中國健康醫療大數據科技發展集團有限公司將整合成員公司的優勢資源，以資本爲紐帶，聯合創新，在主要城市逐一開展試點，投資運營國家健康醫療大數據中心及産業園區，構建健康醫療大數據服務體系，推動國家基礎性健康醫療大數據建設。腫瘤數據中心已連接十七家省級腫瘤醫院，收集了四百多萬份包含臨床、影像和基因的腫瘤數據，並與多家知名製藥廠商、醫療設備商和保險機構達成了全面戰略合作協議。此外，神州醫療與國際知名基因組研發和診斷企業康劍尼科 (Congenica)，達成合作共識，雙方將就臨床數據和基因組數據的有效、準確分析展開深入合作。

2017 年是神州控股戰略和創新業務全面落實的一年。雲計算、大數據、物聯網等新技術正逐步迎來空前的爆炸式增長。當前市場上主要的技術創新都是基于雲計算，大數據也正驅動各産業的融合創新，新技術也帶來了更多創新需求和市場空間。

神州控股董事局主席郭為表示︰「神州控股將堅定不移地向雲 + 大數據服務商轉型，通過創新業務模式，借助資本的力量加大對新業務的投入，搶占市場先機，勇往直前。我們有信心憑藉領先的理念、先進的技術、廣泛的行業覆蓋，以及智慧城市的紮實佈局，不斷實現業務創新發展，持續爲股東創造價值。」

關于神州控股︰

神州數碼控股有限公司（簡稱「神州控股」）于 2000 年成立，2001 年在香港聯合交易所主板上市（股票代碼 00861.HK）。十七年間，以「數字中國」爲使命，秉承「責任、激情、創新」的企業文化，銳意變革，以雲 + 大數據賦能産業發展，從一家單一業務的 IT 公司，發展成神州控股（00861.HK）、神州信息（000555.SZ）、鼎捷軟件（300378.SZ）、慧聰網（02280.HK）多家上市公司，員工近兩萬名的大型産業集團。

在完成從中國 IT 産品分銷的龍頭企業轉型成爲中國領先的整合 IT 服務商、信息化專家和中國最具影響力的智慧城市專家之後，再一次向數字化轉型之路邁進，致力于成爲中國領先的雲 + 大數據服務商。作爲一間以雲計算、大數據、人工智能爲依托，爲中國社會各個行業賦能的優秀企業，目前在智慧醫療、智慧農業、智能製造、科技金融、新物流等核心優勢行業和領域已完成相關布局。

如欲進一步瞭解神州控股的産品與業務，請登入 http://www.dcholdings.com.hk 瀏覽。

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