【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

受美股拖累影響，台股大跌逾百點，10900 整數關卡再失守!

今天台股跳空開低，開盤直接跌破十日均線，也是今日的最高點，隨及往下做下殺，十點以後指數的跌幅加劇，而尾盤失守 10900 整數心理關卡，收了一根實體中黑 K，以大跌 121 點作收，並再度失守五日線、月線、季線，而今日震幅有 86 點之多，而目前五日線與月線呈現死亡交叉格局，上檔有五日線、十日線、月線、季線壓力，而下檔有半年線及年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1143 億，與昨日相較有小幅的萎縮，顯示投資人再度喪失信心；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

各類股部分，電子跌 1.5%、金融跌 0.7%。其他，半導體跌逾 2%，光電、塑膠、橡膠、玻璃、營建跌逾 1%，生醫則逆勢漲 1% 以上。個股部分，三大指標股台積電、鴻海、大立光分別跌 2.3%、1.2% 與 1.6%，分別收在 90.1 元、245 元與 3365 元，其中股王大立光盤中下殺到 3315 元波段低點。

其他聯發科、宏碁跌逾 2%，DRAM 族群南亞科、旺宏、華邦電跌幅約 3-5% 以上。金融股也受到波及，新光金跌 2%，兆豐金、台新金與元大金遭到調節跌 1% 以上。另外，台塑、長榮同樣弱勢跌超過 1%。