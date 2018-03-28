〈平價iPad上市〉強攻教育市場 台供應廠受惠

蘋果 (AAPL-US) 首度推出平價 iPad，每台教育優惠價 299 美元，一般消費者售價 329 美元，市場預料可望重新引發一波銷售高峰，搶攻教育市場商機，包括組裝廠鴻海 (2317-TW)、仁寶 (2324-TW) 與和碩 (4938-TW) ，機殼廠可成(2474-TW) 及鎧勝 - KY(5264-TW) 等，皆可望因此受惠。

法人指出，蘋果為與原本售價就相對偏低的 Android 平板電腦有更多區隔，加上強化 9.7 吋版 iPad 的市場布局，決定鎖定教育市場，直接在售價列入教育優惠價，以挽救因價格問題，而屢遭微軟 (MSFT-US) 與 Google(GOOG-US) 侵蝕的教育市場。

由於蘋果已開始接受預購，很快就可開始出貨，法人表示，對蘋果供應鏈來說，可望為原本第 2 季淡季增加營運動能。

至於台灣供應鏈，法人則看好組裝及機殼廠，其中鴻海、仁寶與和碩等可望受惠，機殼廠有可成及鎧勝 - KY，預期都將是主要受惠廠商。

在鏡頭部分，由於這次蘋果平價 iPad 主相機僅採用 800 萬畫素，法人預料，大立光 (3008-TW) 出貨的機率不高，有可能是由玉晶光 (3406-TW) 出貨。