玉晶光去年第4季獲利登頂 全年EPS 10.5元 擬配3.5元股利

光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 在去年第 4 季獲利以 5.79 億元創新高，單季賺回超過半個股本，全年稅後純益 10.48 億元也創新高，每股純益 10.5 元，該公司董事會今 (28) 日決議，擬對去年股利配發 3.5 元現金股利。

玉晶光除了去年業績表現亮麗並轉虧為盈賺回 1 個股本之外，由董事會決議配發每股 3.5 元現金股利，也是該公司近 5 年來首度配發股利。以 3.5 元的股利配發計算，盈餘配發率為 33.33%，股利殖利率為 1.14%。

玉晶光今天盤後公布去年財報，營收 80.08 億元，毛利率 40.85%，年增 16 個百分點，稅後純益 10.48 億元，較上一淨損 1.54 億元轉虧為盈，每股稅後純益 10.5 元。玉晶光去年的稅後純益也份掛牌以來新高。

玉晶光去年第 4 季營收 27.09 億元，毛利率 46.79%，季增 10.12 個百分點，年增 8.33 個百分點，單季稅後純益 5.79 億元，創新高，季增 80.91%，年增 82.24%，單季每股純益 5.8 元。而玉晶光在去年第 4 季的稅後純益也超越前 3 季的總合。

對於玉晶光去年獲利的明顯改善，除主要客戶蘋果公司在 iPhone 手機的前後鏡頭同時交由玉晶光承接之後，法人也指出，玉晶光在 iPhone X 3D 感測鏡頭的新接單，也大幅挹注獲利；最重要在生產良率的明顯提升後，讓玉晶光有接單也有獲利。

在光學元件的股王大立光 (3008-TW) 而言，大立光 2017 年稅後純益 259.77 億元，創歷史新高，每股純益 193.66 元，若依照 37.47% 盈餘分配率計算，每股可望配發 72.56 元現金股利，將發出 97.34 億元現金股利。大立光董事會已決議在 6 月 12 日召開股東會，但對於股利的配發案，預計在 4 月底的董事會做成決議。

大立光已連 2 年 (2015 與 2016 年) 每股配發 63.5 元現金股利，盈餘分配率也很穩定，大立光 2016 年稅後純益 227.33 億元，每股純益 169.47 元，去年大立光發出 85.18 億元的現金股利，盈餘分配率約 37.47%。

就今年前 2 月營收來看，玉晶光前 2 月營收 11.9 億元，年增 22.77%，而大立光前 2 月營收 57.32 億元，年減 20.14%。