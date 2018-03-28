AI機器人不只搶飯碗 現在還協助你找飯碗

聽起來有些諷刺！AI 機器人不但和人類搶飯碗，現在還充當起 HR（人力資源）協助人類招聘人才了。

一家俄羅斯新創公司 Stafory 專為招聘人才設計出一套人工智慧軟體，現在這個名為 Vero 的 AI 機器人，已擁有 300 多個客戶，協助百事公司、宜家（IKEA）和歐萊雅等大型企業人力資源部門填補職位空缺。

Stafory 位於俄羅斯的聖彼得堡，創辦人 Vladimir Sveshnikov 和 Alexander Uraksin 現年分別為 28 歲和 30 歲，2 年前創辦這家公司，目前擁有員工 50 人。

這兩位創辦人均擁有人力資源背景，其中一位聯合創辦人 Uraksin 表示，他們曾經打了上百通電話通知求職者，在招聘的過程中，「感覺自己就像個機器」人」，因而萌生自動化完成徵才工作的念頭。

該公司的 Vera 機器人是以 Sveshnikov 的母親來命名，AI 軟體結合 Google、亞馬遜、微軟和俄羅斯 Yandex 的語音識別技術。程式工程師並提供來自電視、維基百科和工作列表的語法和語音的 130 億個例子來擴展軟體的詞彙量，並幫助它更自然地說話並理解反應。

Uraksin 並表示，Vera 機器人可以減少 1/3 的招募時間和成本，現在他們正在教它識別憤怒、快樂和失望等人類的情緒反應。

Vera 機器人 2016 年 12 月起在俄羅斯工作，Stafory 公司並擴大中東增加了客戶以及在歐洲和美國的試點項目，已為客戶找到 10 萬名以上的員工，該公司表示，預估今年的收入將可達到 100 萬美元。

不過即使 Vera 機器人未來可以辨識人類情緒，但仍不能完全取代傳統人力資源部門，微軟駐杜拜的策略分析師 Chernomordikov 表示，招聘人選的最終決定權，還是要為人類保留。