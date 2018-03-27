谷歌看好中國人工智慧 中美AI競賽如火如荼

摘要：作為中美貿易戰火燒到的核心產業，人工智慧領域成為全球巨頭公司都紛紛搶奪的必爭之地，谷歌 CEO 看好中國人工智慧的未來發展。在中國政府的大力扶持下，作為後起之秀的中國，在 AI 領域頗有超越霸主美國之勢。

在政府的大力扶持下，中國人工智慧領域得到迅猛發展。近日，谷歌 CEO 皮查伊在參加中國發展高層論壇時公開表示，看好中國人工智慧領域的發展，並打算擴大在中國的研發團隊。

美國也感受到在人工智慧領域裡來自中國的挑戰，中美 AI 競賽如火如荼地展開。

谷歌 CEO：中國將在人工智慧領域扮演關鍵角色

據彭博消息，谷歌 CEO 桑達爾 • 皮查伊 (Sundar Pichai) 近日參加在京召開的中國發展高層論壇時表示，中國將在人工智慧領域發揮至關重要的作用。皮查伊說：

在 AI（人工智慧）如何改變我們的未來方面，中國已經扮演了一個至關重要的角色；當我們共同構建時，我們會更快地獲得更好的想法。

儘管在 2010 年時，其搜尋引擎業務就已基本撤出中國大陸市場，但谷歌近年卻加大力度在華「招兵買馬」，以期以 AI 為突破口再次進入利潤豐厚的中國市場。

由於近年，中國在人工智慧領域發展迅速、前景看好、利潤空間豐厚，吸引了全球的投資和科技巨頭的關注，如谷歌、特斯拉、Facebook 等。

當下，谷歌正在中國組建 AI 團隊，團隊主要分布於北京和上海兩個城市；今年 1 月，又和騰訊騰訊結成聯盟、同意專利共享協議，以便在中國開展業務。而特斯拉去年 10 月左右，也在北京新註冊了一家新能源研發公司。

中國人工智慧領域發展迅猛

去年年中，中國制定了一項發展規劃，希望在 2030 年成為人工智慧領域的世界領導者，在技術上超越對手，並打造規模近 1500 億美元的本土產業。

而據 2018 中國 IT 市場年會上的最新數據顯示，2017 年中國人工智慧核心產業規模超過 700 億元，預計到 2020 年，中國人工智慧核心產業規模將超過 1600 億元，增長率達到 26.2%。

隨著國家規劃的出台，各地人工智慧相關建設也逐步啟動，如：

在中關村管委會去年底印發《中關村國家自主創新示範區人工智慧產業培育行動計劃 (2017-2020 年)》中，規劃未來 3 年，中關村在人工智慧領域將形成超 500 億元產業規模，帶動相關產業規模 5 千億元，初步形成具有國際競爭力和技術主導權的人工智慧產業集群。

而在昨天（3 月 26 日）下午召開的廣東省科技創新大會上，廣東計劃分「三步走」。其中，到 2025 年人工智慧產業核心規模要突破 1500 億元，帶動相關產業規模達 1.8 兆元；而到 2030 年整個人工智慧產業發展要進入全球價值鏈高端環節。

中美 AI 領域的競賽

被谷歌 CEO 看好的人工智慧，也是此次中美貿易交戰中的「關鍵領域」。

前幾日，川普公開挑起中美貿易戰，針對中國知識產權侵權、向中國出口至美國的總值 600 億美元的商品加征關稅（其中包含有航空航天、新一代資訊及通信技術、工業機器人、新能源汽車等行業產品），用於限制中國投資購買美國公司技術。

此次徵稅的目的之一，就在於限制中國正在崛起的人工智慧領域的發展。

現階段美國在全球 AI 領域仍占領導優勢，但是中國作為後起之秀潛力巨大。

據騰訊研究院的統計，截至 2017 年 6 月，全球 AI 初創企業的數量共 2617 家，美國 1078 家，占全球 41%，中國 592 家，占全球 23%，其他國家 486 家。說明全球在 AI 領域的新公司基本都集中在美國和中國，美國優勢明顯。

而從 AI 領域的人才分布來看，中國美國之間也仍存差距。

但據調研機構 CB Insights 統計，2017 年全球 AI 初創企業的融資額達到 152 億美元，中國 AI 在這一年投資迅速增長，達到 73 億美元，占 152 億美元的 48%，超過美國的 38%。

而此前李開復對中美人工智慧領域的對比分析中也指出，相比於美國，中國有更大量的數據。中國的行動網路、共享單車、行動支付等等新業務都產生了巨大的數據，可以推動做出更好的 AI。

關於中美的 AI 競賽，比爾 · 蓋茲在接受 CNN 採訪中說，雖然中國 AI 發展迅速，扶持力度巨大，但中國在 AI 方面並不能超越美國。

但是谷歌的前 CEO 則更看好中國 AI 的發展。現 Alphabet 董事長埃里克 · 施密特曾表示：

在未來的核心技術領域，中國 AI 技術有望趕超美國，成為核心驅動力。

由於美國的崛起也是源於新科技的誕生。所以，如果中國真的在 AI 領域超越美國，將有可能撼動美國全球霸主的地位。

『新聞來源／華爾街見聞』