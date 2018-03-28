聯廣去年每股賺3.09元 擬配現金股利3元

廣告傳播集團聯廣 (8497-TW) 今 (28) 日公布去年財報，整體營運表現不如 2016 年，稅後純益 9285.6 萬元，每股稅後純益 3.09 元。董事會並通過擬每股配發現金股利 3 元，現金股利配發水準略高於 2016 年的 2.9 元，以今日收盤價 47.3 元計算，現金殖利率約 6.34%。

聯廣去年全年合併營收 23.56 億元，年減 0.3%，毛利率 24.9%，年減 2.04%，營益率 4.95%，年減 0.47%；稅後純益 9285.6 萬元，年減 - 4.62%，每股稅後純益 3.09 元，年減 6.36%。

聯廣去年第 4 季合併營收 6.02 億元，季減 1.53%，年減 1.18%，毛利率 25.12%，季減 0.2 個百分點，年減 3.17 個百分點，營益率 5.31%，季減 0.21 個百分點，年減 5.46 個百分點；稅後純益 2465.9 萬元，季減 13.28%，年減 53.06%，每股稅後純益 0.82 元。

聯廣董事會並通過擬每股配發現金股利 3 元，其中 2.29 元來自盈餘分配，0.71 元來自資本公積 ，雖然獲利表現不如 2016 年，但現金股利配發水準略高於 2016 年的 2.9 元，若以今日收盤價 47.3 元計算，現金殖利率約 6.34%。

展望今年，聯廣表示，近期在台新金控的年度廣告策略及媒體企劃比稿中雙雙勝出，未來將執行台新金控旗下各產品的廣宣業務，以及各類媒體代理服務，也接連取得包括長榮航、統一企業商品與惠而浦等客戶委託的數位行銷專案，可望推升今年營運動能，數位佈局將成為另一強勢的成長引擎。

聯廣集團執行長程懷昌先前表示，今年將再度啟動購併，購併對象可分兩大方向，包含聯廣目前既有的廣告、公關與數位等服務，以及目前沒有的媒體等服務，將一步步讓聯廣整合文創產業上下游，成台灣最大的文創公司。