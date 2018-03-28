宏全進軍北非合資設廠生產飲料包材 明年首季量產

飲料包材及充填廠宏全 (9939-TW) 持續擴大非洲市場開發腳步與布局，將由原本第一階段布局的東非莫三比克，再向北非阿爾及利亞延伸，宏全今 (28) 日並與阿爾及利亞 Saida 飲料公司進行合資簽約，雙方將合資 150 萬美元，並計畫在當地設廠供應飲料包材，進一步與合資方搶攻北非當地商機。

宏全阿爾及利亞合資設立的新廠，預計 2019 年第 1 季進入量產。

宏全今日與阿爾及利亞合資方 Saida 飲料公司完成簽約，此合作案是宏全進入北非的第一個據點，也是繼東非莫三比克設廠之後的第 2 個在非洲插旗據點。宏全將與阿爾及利亞 Saida 飲料公司負責人 Samir 在阿爾及利亞計畫合資成立包材廠。

宏全指出，此一在北非新成立的合資公司，英文名稱為 Hon Chuan(Algeria)SPA，合資公司預計股本為 150 萬美元等值阿爾及利亞幣，將階段性供應塑蓋、提把及瓶胚給 Saida 公司，並一起共同開發當地其他飲料廠，及開拓周遭國家客戶。

由於當地法令限制外資持股比率，宏全對新合資公司持股比率為 49%，Saida 持股 51%，初期將以階段性掌握客源，若有更多合作機會，將再進行投資評估。

阿爾及利亞位處北非地中海沿岸，是非洲面積最大國，人口約 4100 萬人，戰略形勢上是南歐的屏障，天然資源豐富，石油蘊藏世界第 15 名，電費便宜，對於生產成本的控制相當有利。

Saida 飲料公司是 2008 年 Saida 飲料公司承購原由阿爾及利亞持有的包裝水品牌 Eau Minérale Saida，並在 8 年內將包裝水銷量自一年 100 萬瓶提升到一天 50 萬瓶的銷量，阿國 Saida 飲料公司 2015 年營業額約 4000 萬美元，逐年穩定成長。

阿國 Saida 飲料在 2015 年與日本 SUNTORY 簽定 10 年合約設立汽水線，代產代銷 SUNTORY 的 Orangina 及 La Casera 產品。

宏全主管指出，該公司在非洲持續擴大布局，著眼於非洲 54 個國家，10.7 億人口紅利，近 5 年平均 GDP 成長為東非 6.7%、北非 4.4%、西非 6.1%、中非 5.8%、南非 3.5%，也因此於 2016 年 8 月投資設立非洲宏鑫莫三比克廠，當年即開始獲利，預計阿爾及利亞廠將於 2019 年第 1 季量產，宏全在非洲的規模可望持續擴大。